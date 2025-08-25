La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Ensa) comunicó a los habitantes de la ciudad de Chiclayo sobre los cortes programados de energía eléctrica en varias áreas de la región de Lambayeque. Estos cortes de luz se realizarán con el objetivo de llevar a cabo las labores de mantenimiento y mejorar la infraestructura de las redes eléctricas.

Por lo tanto, Ensa recomienda a los usuarios mantenerse informados y atentos a sus canales oficiales mediante redes, pues publicarán detalles actualizados sobre los horarios y las áreas afectadas. Asimismo, instó a los ciudadanos a tomar medidas preventivas durante la ejecución de los trabajos del 26 al 29 de agosto.

Corte de luz en Lambayeque: distritos afectados del 26 al 29 de agosto

Corte de luz Chiclayo: 26 de agosto

Distrito de Lambayeque

Horario: de 9:00am a 4:00pm

de 9:00am a 4:00pm Motivo: Trabajos de ampliaciones por demanda – SED EN2973.

Trabajos de ampliaciones por demanda – SED EN2973. Sectores afectados: Caserío Paredones Mz. I, A; Caserío El Gallito Mz. H, A.

Corte de luz Chiclayo: 28 de agosto

Distrito de Chiclayo

Horario: de 9:00am a 3:00pm

de 9:00am a 3:00pm Motivo: Trabajos de ampliaciones por demanda – SED EN372.

Trabajos de ampliaciones por demanda – SED EN372. Sectores afectados: Suministros de la urb. San Luis, Av. Luis Gonzales 1415, colegio Manuel Pardo.

Distrito de Pimentel

Horario: de 8:00am a 6:00pm

de 8:00am a 6:00pm Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de media tensión - Radial Santo Domingo, Alimentador C-224.

Trabajos de mantenimiento en redes de media tensión - Radial Santo Domingo, Alimentador C-224. Sectores afectados: Barrio: Pimentel - ENCI; Pueblo Joven: Víctor Raúl Haya de la Torre; Centro Poblado: José Abelardo Quiñones Gonzales; Sector Rural: Baldera, San Gregorio; Fundo: Pampas de Pimentel.

Distrito de Chiclayo

Horario: de 9:00am a 3:00pm

de 9:00am a 3:00pm Motivo: Trabajos de ampliaciones por demanda – SED EN5419.

Trabajos de ampliaciones por demanda – SED EN5419. Sectores afectados: Urbanización San Luis: Ca. Manuel Pardo Cdra. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Ca. Angamos Cdra. 0; Ca. Instrucción cdra.0.

Corte de luz Chiclayo: 29 de agosto

Distrito de La Victoria

Horario: de 9:00am a 3:00pm

de 9:00am a 3:00pm Motivo: Trabajos de ampliaciones por demanda – SED EN391.

Trabajos de ampliaciones por demanda – SED EN391. Sectores afectados: PPJJ. Chosica del Norte: Ca. Túpac Amaru, Mz. 25, Z1, X1, Ñ, O, C, E, F, 28, 27, D, F, B, Q, A, B1.

Ensa: ¿cómo puedo ver mi recibo de luz?

Ensa es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.

Recomendaciones de Ensa frente a un corte de luz

Se aconseja a los residentes de las zonas afectadas adoptar precauciones durante el período del corte eléctrico. Asimismo, la sucursal sugiere desconectar los dispositivos eléctricos, evitar el uso de ascensores y planificar con anticipación las actividades que requieran energía.

