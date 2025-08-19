Hurtan medidores de agua frente a la casa del jefe de la Región Policial Lambayeque: serenos capturaron a ladrones

En zonas aledañas también se reportaron medidores sustraídos. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

En zonas aledañas también se reportaron medidores sustraídos. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Sin respeto a nadie. La madrugada de este martes 19 de agosto, delincuentes hurtaron medidores de agua de las casas situadas al frente de la residencia del jefe de la Región Policial Lambayeque, Luis Bolaños. Esta situación generó grandes aniegos y profunda indignación en los vecinos.

Inaudito

La República llegó hasta la esquina de las calles Los Tumbos y Los Algarrobos de la urbanización Santa Victoria de la ciudad de Chiclayo tras la llamada de los moradores. En el lugar se pudo corroborar el estancamiento de agua potable producto de la rotura de tuberías a consecuencia del robo de varios medidores. Lo más preocupante es que todo ocurrió a pocos metros de la Villa de la Policía, donde se supone hay vigilancia constante.

"Han robado al frente de la residencia (del general PNP Luis Bolaños) y no sabemos si dentro de la misma Villa de la Policía también se habrán llevado medidores de agua. Esto es preocupante porque genera una intransitabilidad en la zona y demuestra las deficiencias en vigilancia policial", declaró el vecino Jony Piana Ramírez.

Es importante mencionar que en las calles Los Pinos y Los Faiques de la misma urbanización Santa Victoria también se reportaron más medidores sustraídos.

Serenos capturaron a presuntos ladrones

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad Provincial de Chiclayo informó que personal de Serenazgo capturó esta madrugada en inmediaciones de la urb. Santa Victoria a dos sujetos en poder de siete medidores de agua presuntamente hurtados. Ellos fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones.