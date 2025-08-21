Accidente de combi deja un menor fallecido en la serranía de Lambayeque

Accidente ocurrió la madrugada de este jueves 21 de agosto. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: cortesía.

Accidente ocurrió la madrugada de este jueves 21 de agosto. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: cortesía.

Las carreteras de la región Lambayeque se tiñen de sangre. La madrugada de este jueves 21 de agosto se reportó un accidente de tránsito en el distrito de Kañaris (zona altoandina) que le costó la vida a un adolescente de 14 años de edad y dejó a su cuñado herido de gravedad.

Iban a recoger a sus familiares

Las primeras informaciones sobre el siniestro indican que ambas personas, el adulto conductor, identificado como Óscar Ventura Neyra (28)y el menor Jorge Reyes Manayay (14), iban a bordo de la combi BXY-302 que había salido del caserío Corral de Piedra, distrito de Salas, con dirección a Rodeopampa, en Kañaris, a recoger a un grupo de familiares.

No obstante, al promediar las 5 a. m., cuando transitaban por el sector La Joya, caserío Chiñama, en Kañaris, el chofer habría perdido el control de la unidad, despistándose, dando varias vuelta de campana y terminando en la parte baja de la misma carretera. Producto de esto, el adolescente murió en el lugar del accidente, mientras que su cuñado quedó gravemente herido.

Herido fue trasladado a Chiclayo

Al cierre de la presente nota el herido era trasladado de Kañaris al hospital Regional de Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo. En tanto, con la autorización del fiscal de turno se levantó el cuerpo del fallecido.