Sociedad

Asesinan a trabajador de carwash en prolongación Arica en Cercado de Lima

Un trabajador del lavadero de autos 'LucyCar' fue asesinado en prolongación Arica, en el límite entre Cercado de Lima con el Rímac.

La inseguridad cobró una nueva víctima la tarde del martes 26 de agosto, cuando un trabajador del lavadero de autos 'LucyCar' fue asesinado en el exterior del local, ubicado cerca de la prolongación Arica, en el Cercado de Lima, límite con el distrito del Rímac. El hecho ocurrió a la espalda del ex Coliseo Amauta.

El atentado se registró en la cuadra 16 del jirón Manuel Tellería, generando gran conmoción entre los vecinos de la zona. La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió de inmediato para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, a la espera de la llegada de los peritos de criminalística para el levantamiento del cuerpo.

Según información preliminar, la víctima era conocida por sus trabajos como lavador de autos y era conocida con el apodo de “Cabello”.

Noticia en desarrollo...

