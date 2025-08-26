De acuerdo con el comunicado de la Municipalidad de San Isidro, las personas afectadas recibieron atención médica tras el accidente. Foto: Composición LR

De acuerdo con el comunicado de la Municipalidad de San Isidro, las personas afectadas recibieron atención médica tras el accidente. Foto: Composición LR

Durante la mañana del 26 de agosto, un accidente de tránsito se reportó en la intersección de la avenida Jorge Basadre con la calle Las Palmeras, ubicado en el distrito de San Isidro, cuando una camioneta de la municipalidad perdió el control por esquivar a otro vehículo que giró indebidamente por la vía, lo cual terminó impactando contra una joven que se movilizaba a bordo de su scooter.

Tras lo sucedido, el conductor del vehículo particular, el chofer del serenazgo y la joven a bordo de su scooter terminaron heridas, siendo todos auxiliados por SAMU y el equipo de bomberos, de acuerdo al comunicado de la Municipalidad de San Isidro. Al respecto, el caso se mantiene en investigación a fin de determinar las causas que provocaron este accidente de tránsito.

Accidente de tránsito en San Isidro deja tres personas heridas

De acuerdo a las cámaras de seguridad, la joven con scooter terminó bajo la camioneta municipal luego de que esta perdiera el control por esquivar a otro vehículo particular. Afortunadamente, la mujer fue rescatada, consciente y trasladada a un hospital cercado en donde se conoció que tuvo contusiones en la cabeza. De igual forma, el conductor de la camioneta también resultó herido, pero está fuera de peligro.

Los testigos de la zona indicaron que el conductor del vehículo particular fue quien se llevó la peor parte, pues fue retirado con un collarín debido a la fuerza del choque. Tras ello, fue trasladado a una clínica cercana. Al respecto, ambos vehículos sufrieron daños, además, derribaron señalizaciones y estructuras de concreto en la vereda.

Municipalidad de San Isidro se pronunció tras el accidente de tránsito

Luego de reportarse el accidente de tránsito, el municipio de San Isidro emitió un comunicado al respecto. "Una camioneta municipal que se desplazaba por la vía preferencial en la avenida Basadre, protagonizó un accidente de tránsito con un automóvil particular que iba en sentido opuesto y realizó un giro a la izquierda, de forma intempestiva, hacia la calle Las Palmeras, lo que provocó que nuestra unidad perdiera el control y, como consecuencia, impactara contra una persona que iba en scooter", se lee en el pronunciamiento.

Comunicado de la municipalidad de San Isidro tras accidente. Foto: FB

Por último, las autoridades señalaron que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso. En tanto, el municipio de San Isidro lamentó lo sucedido y aseguró que colaborarán con todas las diligencias pertinentes.

