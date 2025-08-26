HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Sociedad

San Isidro: joven en scooter es arrollado por camioneta municipal que perdió el control: accidente deja 3 heridos

El accidente se produjo cuando la camioneta municipal esquivó a otro vehículo que giró intempestivamente, lo que provocó que impactara contra una joven que se movilizaba a bordo de su scooter en San Isidro.

De acuerdo con el comunicado de la Municipalidad de San Isidro, las personas afectadas recibieron atención médica tras el accidente. Foto: Composición LR
De acuerdo con el comunicado de la Municipalidad de San Isidro, las personas afectadas recibieron atención médica tras el accidente. Foto: Composición LR

Durante la mañana del 26 de agosto, un accidente de tránsito se reportó en la intersección de la avenida Jorge Basadre con la calle Las Palmeras, ubicado en el distrito de San Isidro, cuando una camioneta de la municipalidad perdió el control por esquivar a otro vehículo que giró indebidamente por la vía, lo cual terminó impactando contra una joven que se movilizaba a bordo de su scooter.

Tras lo sucedido, el conductor del vehículo particular, el chofer del serenazgo y la joven a bordo de su scooter terminaron heridas, siendo todos auxiliados por SAMU y el equipo de bomberos, de acuerdo al comunicado de la Municipalidad de San Isidro. Al respecto, el caso se mantiene en investigación a fin de determinar las causas que provocaron este accidente de tránsito.

PUEDES VER: Sereno muere tras chocar con camión cisterna municipal en Cercado de Lima

lr.pe

Accidente de tránsito en San Isidro deja tres personas heridas

De acuerdo a las cámaras de seguridad, la joven con scooter terminó bajo la camioneta municipal luego de que esta perdiera el control por esquivar a otro vehículo particular. Afortunadamente, la mujer fue rescatada, consciente y trasladada a un hospital cercado en donde se conoció que tuvo contusiones en la cabeza. De igual forma, el conductor de la camioneta también resultó herido, pero está fuera de peligro.

Los testigos de la zona indicaron que el conductor del vehículo particular fue quien se llevó la peor parte, pues fue retirado con un collarín debido a la fuerza del choque. Tras ello, fue trasladado a una clínica cercana. Al respecto, ambos vehículos sufrieron daños, además, derribaron señalizaciones y estructuras de concreto en la vereda.

PUEDES VER: Asesinan a sujeto dentro de una juguería en SJL: cámaras de seguridad registran el preciso momento del ataque

lr.pe

Municipalidad de San Isidro se pronunció tras el accidente de tránsito

Luego de reportarse el accidente de tránsito, el municipio de San Isidro emitió un comunicado al respecto. "Una camioneta municipal que se desplazaba por la vía preferencial en la avenida Basadre, protagonizó un accidente de tránsito con un automóvil particular que iba en sentido opuesto y realizó un giro a la izquierda, de forma intempestiva, hacia la calle Las Palmeras, lo que provocó que nuestra unidad perdiera el control y, como consecuencia, impactara contra una persona que iba en scooter", se lee en el pronunciamiento.

Comunicado de la municipalidad de San Isidro tras accidente. Foto: FB

Comunicado de la municipalidad de San Isidro tras accidente. Foto: FB

Por último, las autoridades señalaron que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso. En tanto, el municipio de San Isidro lamentó lo sucedido y aseguró que colaborarán con todas las diligencias pertinentes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
San Isidro: Capturan a ladrones de bicicletas y reducen cifras de hurtos

San Isidro: Capturan a ladrones de bicicletas y reducen cifras de hurtos

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

LEER MÁS
Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Sociedad

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota