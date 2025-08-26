HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Sereno muere tras chocar con camión cisterna municipal en Cercado de Lima

La víctima trabajaba en La Victoria. Las autoridades continúan con las investigaciones, ya que el semáforo que habría regulado el paso de la motocicleta estaba inoperativo.

Motociclista muere tras chocar con camión cisterna. Foto: Latina
Motociclista muere tras chocar con camión cisterna. Foto: Latina

La madrugada de este martes 26 de agosto un hombre perdió la vida cuando su motocicleta chocó contra un camión cisterna de la Municipalidad de Lima. Las autoridades investigan las causas del fatal accidente en el distrito de Cercado de Lima.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Argentina y Pacasmayo, muy cerca del centro comercial Las Malvinas. La víctima fue identificada como Edgar Santiago Michelini Gonzales (51), quien trabajaba como sereno de La Victoria. Producto del fuerte impacto sufrió un corte en la cabeza y, pese a los intentos de testigos por auxiliarlo e intentar trasladarlo a un centro de salud, falleció en el lugar.

PUEDES VER Barrios Altos: motociclista muere arrollada por auto mientras era remolcada por un taxi

lr.pe

Hombre muere tras chocar con camión cisterna

Según información, el sereno iba a bordo de su motocicleta cuando colisionó contra el camión. El conductor del vehículo municipal cruzaba por la avenida Argentina con el semáforo en verde para su tránsito cuando ocurrió el accidente.

Por otro lado, de acuerdo a Latina, el semáforo que regulaba el paso de la motocicleta estaba inoperativo, lo que podría haber contribuido al choque.

Semáforo entre avenidas Argentina y Pacasmayo se encuentra inoperativo. Captura: Latina

Semáforo entre avenidas Argentina y Pacasmayo se encuentra inoperativo. Captura: Latina

PUEDES VER Menor iba a recoger comida y termina con bala en la cadera tras enfrentamiento entre barristas en Cercado de Lima

lr.pe

Avanzan las investigaciones

Las unidades involucradas y el conductor del camión fueron trasladados a la comisaría de Monserrat para las diligencias correspondientes. Las autoridades avanzan con las investigaciones que permitan esclarecer el caso.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Leones del Barrio Chino ahora tienen vitrinas tras robo de colmillos y esfera de su escultura

Leones del Barrio Chino ahora tienen vitrinas tras robo de colmillos y esfera de su escultura

LEER MÁS
Menor iba a recoger comida y termina con bala en la cadera tras enfrentamiento entre barristas en Cercado de Lima

Menor iba a recoger comida y termina con bala en la cadera tras enfrentamiento entre barristas en Cercado de Lima

LEER MÁS
Menor queda con bala alojada en el cuello tras altercado entre barristas de U y Alianza en la puerta de su casa en Cercado

Menor queda con bala alojada en el cuello tras altercado entre barristas de U y Alianza en la puerta de su casa en Cercado

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

LEER MÁS
Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Sociedad

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota