Sereno muere tras chocar con camión cisterna municipal en Cercado de Lima

La madrugada de este martes 26 de agosto un hombre perdió la vida cuando su motocicleta chocó contra un camión cisterna de la Municipalidad de Lima. Las autoridades investigan las causas del fatal accidente en el distrito de Cercado de Lima.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Argentina y Pacasmayo, muy cerca del centro comercial Las Malvinas. La víctima fue identificada como Edgar Santiago Michelini Gonzales (51), quien trabajaba como sereno de La Victoria. Producto del fuerte impacto sufrió un corte en la cabeza y, pese a los intentos de testigos por auxiliarlo e intentar trasladarlo a un centro de salud, falleció en el lugar.

Hombre muere tras chocar con camión cisterna

Según información, el sereno iba a bordo de su motocicleta cuando colisionó contra el camión. El conductor del vehículo municipal cruzaba por la avenida Argentina con el semáforo en verde para su tránsito cuando ocurrió el accidente.

Por otro lado, de acuerdo a Latina, el semáforo que regulaba el paso de la motocicleta estaba inoperativo, lo que podría haber contribuido al choque.

Semáforo entre avenidas Argentina y Pacasmayo se encuentra inoperativo. Captura: Latina

Avanzan las investigaciones

Las unidades involucradas y el conductor del camión fueron trasladados a la comisaría de Monserrat para las diligencias correspondientes. Las autoridades avanzan con las investigaciones que permitan esclarecer el caso.

