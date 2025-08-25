Este es el pago extra que reciben quienes trabajan el Feriado por Santa Rosa de Lima el sábado 30 de agosto | Foto: composición LR/peru.info/ElPeruano.

Uno de los feriados más esperados por los peruanos durante el año es el 30 de agosto, debido a que, además de ser un día no laborable, muchos aprovechan para visitar el Santuario de Santa Rosa de Lima. Aunque el personal empleado suele descansar en esta fecha, algunos tienen que asistir al trabajo o laborar de manera remota, debido a que el feriado cae sábado y se desarrollan actividades que no pueden cerrar, como restaurantes, hoteles, cines, mineras y petroleras.

En ese sentido, la ley dispone que quienes cumplan funciones este día, adicional del pago normal, recibirán un aumento en su salario mensual, que aumenta significativamente el sueldo de fin de mes.

¿Cuánto debes cobrar si trabajas el 30 de agosto?

Toda persona que trabaje el 30 de agosto recibirá el monto por dos días adicionales de remuneración. Es decir, si un trabajador gana S/1.200 en un mes de 30 días, su sueldo diario equivale a S/40. Si descansa, su remuneración será la misma, pero si labora aquel día, además del salario de S/1.200, percibirá S/80 por un día de pago en feriado más la sobretasa del 100% (S/ 40 + S/ 40).

En algunos casos, el empleador otorga al trabajador descanso pagado para otro día laborable, no produciéndose el pago doble adicional. El 30 de agosto se establece como un feriado por Ley, lo que significa que no se trata de un día no laborable recuperable, por lo que el descanso otorgado en esta fecha no requiere compensación en días posteriores. Es importante señalar que, si un trabajador inicia su turno el 29 de agosto y lo concluye el 30, la normativa vigente no considera que haya laborado durante el feriado.

Muchos peruanos aprovechan el feriado del 30 de agosto para acudir a la procesión de Santa Rosa de Lima. Foto: Fiel Devoción Católica.

¿Qué pasa si mi trabajo no cumple con el pago extra por feriado?

Incumplir con el pago que corresponde al feriado del 30 de agosto es una falta muy grave que la sanciona Sunafil con una multa de entre S/14.070 y S/281.035, dependiendo del número de trabajadores afectados.

¿Cuáles son los feriados y días no laborales que quedan en 2025?