HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
Sociedad

Feriado sábado 30 de agosto de 2025: ¿cuál es el pago para quienes trabajan en el Día de Santa Rosa de Lima?

El 30 de agosto es un feriado significativo en Perú, donde muchos visitan el Santuario de Santa Rosa de Lima. Aunque hay descanso, algunos trabajadores operan en sectores clave como restaurantes y minería.

Este es el pago extra que reciben quienes trabajan el Feriado por Santa Rosa de Lima el sábado 30 de agosto
Este es el pago extra que reciben quienes trabajan el Feriado por Santa Rosa de Lima el sábado 30 de agosto | Foto: composición LR/peru.info/ElPeruano.

Uno de los feriados más esperados por los peruanos durante el año es el 30 de agosto, debido a que, además de ser un día no laborable, muchos aprovechan para visitar el Santuario de Santa Rosa de Lima. Aunque el personal empleado suele descansar en esta fecha, algunos tienen que asistir al trabajo o laborar de manera remota, debido a que el feriado cae sábado y se desarrollan actividades que no pueden cerrar, como restaurantes, hoteles, cines, mineras y petroleras.

En ese sentido, la ley dispone que quienes cumplan funciones este día, adicional del pago normal, recibirán un aumento en su salario mensual, que aumenta significativamente el sueldo de fin de mes.

PUEDES VER: ¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

lr.pe

¿Cuánto debes cobrar si trabajas el 30 de agosto?

Toda persona que trabaje el 30 de agosto recibirá el monto por dos días adicionales de remuneración. Es decir, si un trabajador gana S/1.200 en un mes de 30 días, su sueldo diario equivale a S/40. Si descansa, su remuneración será la misma, pero si labora aquel día, además del salario de S/1.200, percibirá S/80 por un día de pago en feriado más la sobretasa del 100% (S/ 40 + S/ 40).

En algunos casos, el empleador otorga al trabajador descanso pagado para otro día laborable, no produciéndose el pago doble adicional. El 30 de agosto se establece como un feriado por Ley, lo que significa que no se trata de un día no laborable recuperable, por lo que el descanso otorgado en esta fecha no requiere compensación en días posteriores. Es importante señalar que, si un trabajador inicia su turno el 29 de agosto y lo concluye el 30, la normativa vigente no considera que haya laborado durante el feriado.

Muchos peruanos aprovechan el feriado del 30 de agosto para acudir a la procesión de Santa Rosa de Lima. Foto: Fiel Devoción Católica.

Muchos peruanos aprovechan el feriado del 30 de agosto para acudir a la procesión de Santa Rosa de Lima. Foto: Fiel Devoción Católica.

¿Qué pasa si mi trabajo no cumple con el pago extra por feriado?

Incumplir con el pago que corresponde al feriado del 30 de agosto es una falta muy grave que la sanciona Sunafil con una multa de entre S/14.070 y S/281.035, dependiendo del número de trabajadores afectados.  

¿Cuáles son los feriados y días no laborales que quedan en 2025?

  • Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Lunes 7 de octubre: día no laborable para el sector público
  • Martes 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Viernes 6 de diciembre: día no laborable para el sector público
  • Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Miércoles 25 de diciembre: Navidad
  • Lunes 23 de diciembre: día no laborable para el sector público
  • Martes 24 de diciembre: día no laborable para el sector público
  • Lunes 30 de diciembre: día no laborable para el sector público
  • Martes 31 de diciembre: día no laborable para el sector público
Notas relacionadas
¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

LEER MÁS
Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

LEER MÁS
¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

LEER MÁS
Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 y 6 aciertos en las carreras

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Sociedad

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

UNT anula resultados de examen de Medicina 2026-1: ¿qué postulantes fueron afectados y qué pasará con ellos?

Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos se atrincheran dentro de local para impedir desalojo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota