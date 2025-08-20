¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

El Peruano' indica que el 29 de agosto no es feriado, a diferencia del 30 por el día de Santa Rosa de Lima | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

El Peruano' indica que el 29 de agosto no es feriado, a diferencia del 30 por el día de Santa Rosa de Lima | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

Según el diario 'El Peruano', el 30 de agosto será feriado a nivel nacional, conforme al artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713, que regula los días feriados de descanso remunerados para los trabajadores del sector privado en el Perú durante el año 2025. Entre los días no laborables figura la conmemoración de Santa Rosa de Lima, que este año caerá sábado. No obstante, el viernes 29 de agosto no será feriado ni día no laborable, ya que dicha fecha no está contemplada en la normativa vigente.

Asimismo, el Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM, publicado en el diario oficial 'El Peruano', también descarta esta posibilidad. Esta norma, que establece los días no laborables para el sector público, no incluye el viernes 29 de agosto.

De lo que queda del mes, solo permanece como feriado nacional y día no laborable el 30 de agosto, en honor a Santa Rosa de Lima, fecha en la que se realizan diversas celebraciones familiares, procesiones y actos litúrgicos en distintas regiones del país.

¿Por qué y cuando se celebra el día de Santa Rosa de Lima?

El 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima en conmemoración a Isabel Flores de Olivia, conocida como Santa Rosa, quien fue canonizada por su vida de fe, entrega a los más necesitados y profunda devoción religiosa, convirtiéndose en un símbolo de espiritualidad y compasión para millones de creyentes.

¿Cuánto me corresponde de pago si trabajo el feriado 30 de agosto en Perú?

Los trabajadores del sector privado que laboren durante este feriado tendrán derecho a un pago triple, según lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 713, salvo que el empleador les conceda un día de descanso compensatorio en otra fecha.

El pago triple que reciben los trabajadores por laborar durante un feriado se desglosa en los siguientes conceptos:

Pago por la jornada trabajada Sueldo que se suele otorgar por el día feriado Bono adicional por trabajar en un día festivo

¿Cuáles son los próximos feriados a nivel nacional en Perú?

Combate de Angamos: miércoles 8 de octubre Día de Todos los Santos: sábado 1 de noviembre Inmaculada Concepción: lunes 8 de diciembre Batalla de Ayacucho: martes 9 de diciembre Navidad: jueves 25 de diciembre Año Nuevo: 1 de enero de 2026

