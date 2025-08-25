HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

El 30 de agosto se conmemora a Santa Rosa de Lima, feriado nacional en Perú. Por ello, existen interrogantes sobre si habrá un 'feriado largo' del 29 al 31 de agosto para el sector público.

El 30 de agosto será feriado en Perú debido a Santa Rosa de Lima.
El 30 de agosto será feriado en Perú debido a Santa Rosa de Lima.

El 30 de agosto será feriado nacional para los peruanos y peruanas, es durante esta fecha, en la que se conmemora a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú y de América. Precisamente, para este descanso caerá día sábado, día libre regular para los trabajadores del sector público.

Por lo que, para muchos, surge la duda, si habrá un 'feriado largo' con el objetivo de que el descanso se prolongue. Para ello, se debe conocer el calendario oficial de los días feriados oficiales que aplican a nivel nacional.

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto por Santa Rosa de Lima?

El sábado 30 de agosto será feriado a nivel nacional debido a la veneración de Santa Rosa de Lima: trabajadores del sector privado y público podrán descansar. Sin embargo, existe la consulta sobre si habría un 'feriado largo' del 29 al 31 de agosto. Por lo que, según el calendario oficial, hasta la fecha no se ha establecido esa medida.

En esa línea, es importante mencionar que el descanso es optativo por cada trabajador o trabajadora, por lo que, si así lo desean, pueden formar su fin de semana libre y disfrutar esos días con la familia.

30 de agosto es feriado en Perú por Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima, nacida como Isabel Flores de Oliva el 20 de abril de 1586, es considerada la primera santa de América y patrona del Perú, Filipinas y de las Indias Occidentales. Murió el 24 de agosto del año 1617 a los 31 años de edad. Fue canonizada por el papa Clemente X en 1671 y donde se estableció que cada 30 de agosto se celebre su fiesta.

Calendario de feriado en Perú

  • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.
  • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
