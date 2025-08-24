Una madre de familia terminó aterrorizada luego de que un grupo de delincuentes, que ingresaron a su hogar en horas de la noche para robarle todas sus pertenencias, terminaran encañonando a su menor hijo de 9 años, quien se encontraba dentro de la vivienda ubicada en la avenida Perú, en la región de Puno.

Las cámaras de seguridad afuera del recinto captaron a almenos nueve sujetos ingresando al inmueble para llevarse el botín, aprovechando que la mayoría de residentes había salido. "Yo no estaba, todos nos venimos al mercado a comprar víveres y mi pequeño nomás se quedó", indicó la madre de familia.

Cámaras captan robo en vivienda en Puno

Los hampones, según declaraciones de la mujer a Panamericana, habrían sustraído S/5.000 adicionales a todo lo robado. En las imágenes se puede apreciar, en primer lugar, a dos sujetos forzando la cerradura para dejar paso a los demás delincuentes, quienes permanecen en la vía supervisando y alertando cualquier movimiento.

Minutos después, una camioneta se detiene frente a la vivienda. Del vehículo descienden varios individuos, también encapuchados, quienes se suman a la fechoría e ingresan con rapidez al inmueble. Una vez dentro, uno de los delincuentes, según relató la madre, encañona al menor, apuntándole con el arma de fuego para intimidarlo. Así, el grupo recorrió la casa en busca de dinero y objetos de valor.

PUEDES VER: Comerciante se lanza del segundo piso y evita que delincuentes roben su vivienda en Juliaca

Madre del menor denuncia ataque a su hijo y PNP investiga el caso

La madre del menor contó, visiblemente afectada, cómo sucedieron los hechos. Indicó que uno de los hampones apuntó al menor mientras lo amenazaba con represalias si intentaba pedir ayuda. Además, agregó que su hijo no ha logrado recuperarse emocionalmente desde el ataque. “Mi hijito ahorita está llorando”, declaró.

Luego de concretar el robo, los delincuentes escaparon del lugar realizando disparos al aire, generando pánico entre los vecinos. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya revisa las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y no descarta que se trate de una organización criminal que habría estado involucrada en otros atracos similares en la zona.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.