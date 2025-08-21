Delincuentes asaltan pollería en Barranco y se llevan más de 4 mil soles en menos de un minuto

La pollería Super Jimmy’s, Chicken & Grill ubicada en el distrito de Barranco fue blanco de un violento asalto por parte de delincuentes armados que ingresaron en horas de la noche y se llevaron más de 4 mil soles en segundos. El crimen sucedió cuando todavía quedaban algunos comensales disfrutando de sus alimentos.

Cámaras de seguridad del local captaron la entrada de los tres sujetos, quienes con mascarillas puestas en el rostro para no ser identificados, amenazaron a punta de pistola a los trabajadores y desmantelaron el lugar rápidamente. Se robaron la caja registradora con el dinero en efectivo, así como celulares del personal y los comensales, quienes aterrados optaron por no poner resistencia.

Asaltan pollería en Barranco

El negocio estaba cerca de cerrar sus puertas cuando fue sorprendido por lo hampones, quienes violenta y estratégicamente se repartieron entre la zona de la recepción, las mesas, y el área de la cocina. En esta última, una trabajadora se encontraba cocinando, a la cual forcejearon y robaron su teléfono celular.

De acuerdo con la administradora del negocio, los delincuentes lograron robarse más de 4 mil soles y tres celulares en total, para luego huir rápidamente a bordo de una camioneta negra que los esperada en las afueras. La mujer sostuvo que este es el segundo asalto armado que sufre el establecimiento, por lo cual mostró su preocupación por estar vulnerables a la delincuencia actual.

Asimismo, señaló que puso la denuncia correspondiente ante la comisaría de Barranco, y a su vez hizo un llamado a las autoridades para que resguarden e iluminen más la zona, según en la cual ya se han reportado otros asaltos similares. Se conoció que la Policía Nacional ya investiga el caso para dar con los responsables del robo.

