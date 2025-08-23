HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

La víctima denunció la falta de seguridad en el estacionamiento, el cual era un área cerrada, y reclamó a la administración del supermercado de San Juan de Lurigancho.

La comisaría de Zárate está a cargo de la investigación tras la denuncia de la mujer. Foto: Composición LR/AméricaNoticias
La comisaría de Zárate está a cargo de la investigación tras la denuncia de la mujer. Foto: Composición LR/AméricaNoticias

Una mujer sufrió un asalto cuando dejó su auto dentro del estacionamiento del supermercado Makro, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Lurigancho, en el distrito de San Juan de Lurigancho, por aproximadamente 20 minutos. De acuerdo con la versión de la víctima, los delincuentes ingresaron al vehículo y se llevaron autopartes valorizadas en más de S/22.000.

"Se llevaron todas mis cosas. Mira la máquina, la computadora, el sistema de alarma, todo", expresó indignada luego de que se percatara que fue víctima de un asalto mientras se encontraba realizando sus compras. En tanto, la mujer aseguró que en el lugar no había la vigilancia necesaria para impedir que el robo se ejecutara.

PUEDES VER: ¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

lr.pe

Roban autopartes de auto dentro de estacionamiento de supermercado Makro

De acuerdo con la víctima, el robo de las autopartes de su auto se ejecutó dentro de la cochera que forma parte del supermercado Makro. Además, precisó que es un área cerrada y que, por ello, debería tener una seguridad permanente. "Los responsables son ustedes porque no hay vigilancia", sostuvo dirigiéndose a la administración del centro comercial.

En las pertenencias robadas se encuentra la computadora del vehículo, el sistema eléctrico de las puertas y una mochila con accesorios personales de la víctima. "Me parece increíble. Esta es una cochera cerrada y nadie se dio cuenta. No puede ser que hayan destrozado todo mi carro por dentro", reclamó.

PUEDES VER: Delincuentes fingen ser trabajadores de Sedapal para robar vivienda de ancianos en SJL: PNP les incautó $580 y S/5.620

lr.pe

Comisaría de Zárate a cargo de las investigaciones

Al respecto, la mujer realizó la denuncia formal en la comisaría de Zárate, a donde se trasladó con su vehículo. Ella espera que las investigaciones policiales logren identificar a los asaltantes responsables de este hecho. De acuerdo a la información policial, una persona relacionada con este tipo de robos fue detenida.

Al cierre de esta nota, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del responsable. En tanto, la víctima exigió mayor seguridad en el centro comercial, en donde presentó un reclamo en el área administrativa. Cabe resaltar que, hasta el momento, el supermercado no ha emitido un comunicado al respecto.

