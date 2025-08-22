HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

El menor, aterrorizado por el asalto, intentó entregarle a los criminales las únicas monedas que tenía mientras pedía que no lo mataran, en el distrito de Villa El Salvador.

El menor suplicó por su vida en repetidas ocasiones durante el asalto en Villa El Salvador. Foto: Composición LR/BuenosDíasPerú
El menor suplicó por su vida en repetidas ocasiones durante el asalto en Villa El Salvador. Foto: Composición LR/BuenosDíasPerú

Un menor de apenas 8 años, aproximadamente, se encontraba esperando su comida en un restaurante ubicado en la avenida Carlos Mariátegui, en el distrito de Villa El Salvador, cuando un grupo de tres delincuentes armados irrumpieron en el local para asaltar a todos los comensales.

Ante el temor por el violento actuar de los criminales, el niño decidió entregar las únicas monedas que tenía mientras pedía que no lo mataran. "No me mate, por favor", se le escucha decir en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento. Tras ello, el menor rompió en llanto al abrazar a una de las trabajadoras del restaurante.

Balean a 2 jóvenes que serían hinchas de Alianza Lima por una supuesta disputa entre barristas en Villa El Salvador

lr.pe

Niños suplica por su vida a delincuentes en asalto de Villa El Salvador

Las cámaras de seguridad del exterior del establecimiento captaron al grupo de delincuentes descendiendo de un vehículo blanco para luego ingresar sorpresivamente, en donde se encontraba una familia y, en otra mesa, estaba el niño, quien esperaba ser atendido. Ante la amenaza de los hampones, una mujer gritó: "No tengo nada".

Posteriormente, el menor se levantó de su asiento y mostró sus únicas pertenencias a los delincuentes. "Esto nada más tengo, señor", dijo. Al verlo, una mujer intentó hacer que el niño escapara acercándolo lentamente hacia la salida del local. No obstante, uno de los delincuentes se lo impidió.

Madre en Villa El Salvador pide ayuda para que no deporten de EE.UU. a su hijo detenido por agentes ICE

lr.pe

Delincuentes abandonan el local tras asalto

Una vez cometido el asalto, las cámaras de seguridad captaron la huida de los ladrones con lo robado. En tanto, el menor terminó abrazado y siendo consolado por una de las trabajadoras del local tras el hecho. Cabe resaltar que las cámaras captaron el rostro de los tres hampones, pese a estar encapuchados.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

