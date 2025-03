Todo el asalto fue captado por las cámaras de videovigilancia de los propietarios. Un avezado delincuente ingresó a una vivienda familiar en el distrito de Comas durante la madrugada del pasado domingo 23 de marzo mientras los dueños se encontraban durmiendo. El hampón ingresó a los cuartos de las víctimas y se dio el tiempo rebuscar en todas las carteras.

Pese a que los efectivos capturaron al criminal, la familia agraviada denunció que hubo irregularidades por parte de las autoridades y que fueron expuestos con el delincuente, quien ahora las tiene bajo amenazas tras ser puesto en libertad.

Cámaras captaron todo el asalto en la vivienda de Comas

El criminal se metió a la vivienda trepando por los techos. Incluso, tuvo el tiempo de colocar su bicicleta en el frontis de la casa para huir con el botín. A través de una ventana, el hampón ingresó a los cuartos y empezó a robar los artículos de la familia: dispositivos celulares, joyas, entre otros.

"Yo me percato que la puerta estaba abierta y veo al delincuente cómo baja, pero lo vi con un arma en la mano. Entonces, lo único que me quedó fue quedarme muda porque no podía hacer nada", contó una de las integrantes de la familia, quien presenció cómo el criminal huía de su hogar con todo lo robado.

De igual forma, la familia sostuvo que el delincuente sustrajo una considerable suma de dinero de las tarjetas de los propietarios. Tras ello, fueron a colocar la denuncia en la comisaría de Santa Luzmila adjuntando todas las evidencias registradas. No obstante, una de las integrantes de la vivienda relató que se topó con el criminal, quien le rompió el parabrisas.

Delincuente amenaza a la familia tras ser liberado

Tras las diligencias, el delincuente fue capturado por las autoridades y reconocido por los integrantes de la familia. No obstante, al llegar a la comisaría, las agraviadas fueron expuestas con el hampón, quien estaba sin marrocas. "Me comenzó de decir que me iba a matar y que me iba a mandar al cementerio de Belaúnde. Me hicieron enfrentarlo en un cuarto. Mi esposo es el único que me defendió", sostuvo una de las familiares.

Por último, los familiares señalaron que las autoridades no realizaron el acta policial del crimen en su debido momento. "En la noche capturan al delincuente y nos llaman para hacer reconocimiento. Y delante de todos nos empezó a amenazar bien seguro de que iba a salir. No nos tomaron manifestación ese día porque no había abogado para el delincuente", acotaron.

