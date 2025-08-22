Delincuentes fingen ser trabajadores de Sedapal para robar vivienda de ancianos en SJL: PNP les incautó $580 y S/5.620
Los delincuentes formarían parte de una banda criminal que opera en varios distritos de Lima. Sus principales víctimas son adultos mayores y niños.
- Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a casa de apuestas en San Martín de Porres
- Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP
Un grupo de delincuentes se hizo pasar por trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para ingresar a una vivienda ubicada en la avenida Malecón Checa, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), y robar las pertenencias de los residentes, quienes eran adultos mayores.
"Los agraviados serían una pareja de ancianos que, por su edad, fácilmente pueden ser engañados. De esa manera, los delincuentes lograron sorprenderlos y entrar a su domicilio al hacerse pasar por trabajadores de Sedapal. Presentaron un fotocheck; sin embargo, no pertenecen a la empresa", declaró Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, a RPP.
El Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya había identificado el rastro de estos sujetos y, por ello, actuó de inmediato y logró capturarlos. Los detenidos forman parte de una banda criminal que opera en diferentes distritos de Lima. Según las investigaciones preliminares, sus principales víctimas son adultos mayores y niños.
PUEDES VER: Roban vivienda de adultos mayores en SJL: "Todo se han llevado, los documentos de mis hijos"
Delincuentes fingen ser trabajadores de Sedapal para robar vivienda de ancianos en SJL
La Policía Nacional informó que los detenidos, quienes intentaron robar en una vivienda de adultos mayores, tienen antecedentes penales. Ellos han sido identificados como:
- Raúl Loayza (44)
- Jonathan Chuquipiondo (34)
- José Matienzo Paúcar (46)
- Rolando Ramírez Ramos (25).
Los agentes policiales les incautaron el vehículo que usaban para cometer delitos, así como S/5620 y $580, presuntamente obtenidos mediante robos. Tras esta intervención, el coronel de la PNP, Rojas Tipto, exhortó a la población a no abrir la puerta a desconocidos y a alertar a las autoridades ante cualquier sospecha.
PUEDES VER: "Si te agarramos... te vamos a linchar": vecinos de SJL colocan carteles con advertencias a delincuentes ante frecuentes asaltos
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 261 8793
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
|Ambulancias de EsSalud en Lima
|117
|Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
|116
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.