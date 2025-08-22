HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes fingen ser trabajadores de Sedapal para robar vivienda de ancianos en SJL: PNP les incautó $580 y S/5.620

Los delincuentes formarían parte de una banda criminal que opera en varios distritos de Lima. Sus principales víctimas son adultos mayores y niños.

La Policía Nacional incautó a los delincuentes detenidos el vehículo que usaban para cometer delitos y el dinero robado.
La Policía Nacional incautó a los delincuentes detenidos el vehículo que usaban para cometer delitos y el dinero robado. | Foto: composición LR | RPP

Un grupo de delincuentes se hizo pasar por trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para ingresar a una vivienda ubicada en la avenida Malecón Checa, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), y robar las pertenencias de los residentes, quienes eran adultos mayores.

"Los agraviados serían una pareja de ancianos que, por su edad, fácilmente pueden ser engañados. De esa manera, los delincuentes lograron sorprenderlos y entrar a su domicilio al hacerse pasar por trabajadores de Sedapal. Presentaron un fotocheck; sin embargo, no pertenecen a la empresa", declaró Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, a RPP.

El Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya había identificado el rastro de estos sujetos y, por ello, actuó de inmediato y logró capturarlos. Los detenidos forman parte de una banda criminal que opera en diferentes distritos de Lima. Según las investigaciones preliminares, sus principales víctimas son adultos mayores y niños.

Delincuentes fingen ser trabajadores de Sedapal para robar vivienda de ancianos en SJL

La Policía Nacional informó que los detenidos, quienes intentaron robar en una vivienda de adultos mayores, tienen antecedentes penales. Ellos han sido identificados como:

  • Raúl Loayza (44)
  • Jonathan Chuquipiondo (34)
  • José Matienzo Paúcar (46)
  • Rolando Ramírez Ramos (25).

Los agentes policiales les incautaron el vehículo que usaban para cometer delitos, así como S/5620 y $580, presuntamente obtenidos mediante robos. Tras esta intervención, el coronel de la PNP, Rojas Tipto, exhortó a la población a no abrir la puerta a desconocidos y a alertar a las autoridades ante cualquier sospecha.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

