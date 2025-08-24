HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cuatro homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 23 de agosto iban 4.843 crímenes, a los cuales se suman 4 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.847.


Víctimas de las última jornada habrían sido ultimadas por ajustes de cuentas. Foto: composición LR.
Durante la última jornada se reportaron al menos cuatro nuevos asesinatos en el territorio nacional, lo que evidencia el avance sin freno de a criminalidad en el Perú. Los homicidios ocurrieron en las regiones de La Libertad, Junín, Ica y Amazonas, todos con indicios de aparentes ajustes de cuentas.

Con estos casos, la cifra de homicidios se incrementa a 4.847 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

PUEDES VER: Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

lr.pe

Matan a balazos a vigilante de grifo en Pacasmayo

Desconocidos asesinaron al vigilante de un grifo en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, La Libertad. El ataque ocurrió cerca de las 11.30 p.m. del viernes 22 de agosto, cuando la víctima, identificada como Juan Humberto Villanueva de la Cruz (43), custodiaba una estación de servicio.

Según información de la PNP, los atacantes fueron dos sujetos a bordo de una moto lineal, quienes dispararon más de cinco veces contra la víctima, quien quedó malherida a pesar de usar chaleco antibalas. El vigilante fue llevado al Hospital Tomás Lafora, donde se certificó su deceso.

Aunque la PNP activó el Plan Cerco, no se pudo detener a los asesinos. Al momento continúan las investigaciones con las hipótesis de un probable ajuste de cuentas.

Chofer de colectivo muere apuñalado dentro de su vehículo en Jauja

El conductor Félix Froilán Alzamora Gutiérrez (28) falleció tras recibir doce puñaladas dentro de su vehículo, en el distrito de El Mantaro, provincia de Jauja, región Junín. El cuerpo del chofer fue hallado la mañana del sábado 23 de agosto al volante de su unidad, donde habría perecido desangrado. Se sabe que trabajaba como colectivero en la ruta Lima - Huancayo. Sus familiares llegaron desde la capital para reconocer el cadáver.

La Policía baraja diferentes hipótesis, desde el ajuste de cuentas a una tentativa de robo. La víctima residía en Lima y se conoció que el año 2023 se salvó de morir, luego que sufriera una herida de bala en una disputa de terrenos en el distrito de Ate.

Acribillan a joven en vía pública de Pisco

Un hombre de 27 años identificado como Andrés Leonardo Yataco Díaz, murió baleado la noche del sábado 23 de agosto en el distrito de Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco, región Ica. El hecho ocurrió en la vía pública, siendo la víctima asesinada con más de 8 disparos. Medios de la zona mencionan que otras dos personas quedaron heridas.

La Policía no descarta que el móvil del crimen sea un ajuste de cuentas. La víctima tenía antecedentes penales, además el año pasado fue intervenido por presunta microcomercialización de drogas.

Joven awajún muere apuñalado en Amazonas

Un joven awajún fue asesinado en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Según medios de la zona, el crimen ocurrió cerca del mediodía del 23 de agosto en el asentamiento humano Héctor Peas Tsenkuan. La víctima había acudido a una reunión barrial, cuando fue interceptado por un grupo de personas, quienes luego de una discusión lo apuñalaron.

La víctima quedó malherida y falleció en el mismo lugar pocos minutos después. La Policía llegó hasta la zona para las investigaciones, donde la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas. La población exigió dar con los responsables.

