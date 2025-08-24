Congresistas critican a Dina Boluarte por nombrar a Juan Santiváñez como ministro de Justicia: "Se aferra a su pequeño séquito"

Rechazo desde el Legislativo. Tras la oficialización de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, pese a haber sido previamente censurado por el Congreso, distintos parlamentarios expresaron su rechazo a la decisión de Dina Boluarte a través de las redes sociales.

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, señaló que el retorno de Santiváñez al Ejecutivo refleja la intención de la mandataria de mantener a su círculo de confianza en el poder: “Con total descaro, Dina vuelve a nombrar como ministro a Santiváñez. No le importa que ya haya sido censurado por el Congreso por incapaz. Se aferra a su pequeño séquito para sostener la ilusión de poder”, afirmó.

Por su parte, el congresista independiente Carlos Anderson, quien meses atrás manifestó su interés en postular a la presidencia en 2026, sostuvo que esta designación constituye una afrenta a la ciudadanía: “Nombrar ministro de Justicia a Santiváñez —exministro del Interior censurado por incapaz— es una muestra más del desprecio absoluto de la señora Boluarte por el pueblo peruano. El ex ‘chaleco’ de la presidenta y su mayor defensor en redes se convierte ahora oficialmente en su abogado”, manifestó.

En la misma línea, Jaime Quito, referente de la Bancada Socialista, calificó el regreso de Santiváñez como una de las decisiones más cuestionables del Gobierno: “El régimen corrupto y represivo de Dina Boluarte cruza la última línea: recicla a un ministro censurado y nombra ministras cuestionadas. Una afrenta al pueblo para sostener a Boluarte a cualquier costo”, declaró.

Juan José Santiváñez vuelve al Poder Ejecutivo: de ministro censurado a titular del Ministerio de Justicia

Juan José Santiváñez, quien anteriormente fue censurado por el Congreso cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior y que hasta hace poco trabajaba como asesor en Palacio de Gobierno, vuelve a formar parte del gabinete ministerial. Este sábado 23 de agosto, la mandataria Dina Boluarte lo designó como titular del Ministerio de Justicia en sustitución de Enrique Alcántara.

Pese a estar bajo una orden judicial que le prohíbe salir del país por 18 meses, debido a una investigación por presunto tráfico de influencias, Santiváñez retorna al Ejecutivo. Su regreso genera cuestionamientos por su gestión pasada y los procesos fiscales en su contra; sin embargo, la decisión responde a un interés político más amplio. Tanto él como Boluarte mantienen una postura crítica hacia la Fiscalía y el Poder Judicial, a quienes responsabilizan por las indagaciones en curso y por no frenar el avance de la inseguridad. De hecho, en su discurso del 28 de julio, la presidenta propuso una reforma del sistema de justicia para dotarlo de mayor legitimidad y carácter democrático.

En ese contexto, el Ministerio de Justicia podría convertirse en la plataforma desde la cual se impulse dicho proyecto para su debate en el Congreso, tarea con la que Santiváñez se alinea al ser un severo opositor de la labor de Delia Espinoza y Janet Tello. Además, su llegada refuerza otra estrategia del Gobierno: marcar distancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El exministro Alcántara había planteado incluso la posibilidad de retirar al Perú de la Corte IDH, una idea que, aunque oficialmente sigue en evaluación, podría tomar mayor impulso con la conducción de Santiváñez en la cartera de Justicia.