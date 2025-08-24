Testigos de la zona señalaron que el mototaxista habría sido asesinado por extranjeros tras una discusión. La Policía continúa con las investigaciones del caso. | Foto: composición LR | difusión

La mañana de este domingo 24 de agosto, un mototaxista fue acribillado en el distrito de Villa El Salvador (VES). Tras este lamentable suceso, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para realizar las investigaciones del caso y proceder con las diligencias necesarias para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con los testigos, dos extranjeros dispararon hasta en cuatro ocasiones contra la víctima, después de una discusión en las afueras de una discoteca. Con base en estas declaraciones, las autoridades buscan identificar a los responsables y dar inicio a su búsqueda, con el fin de que declaren ante las autoridades sobre lo ocurrido y sean sancionados con pena de privativa de la libertad.

Mototaxista es acribillado frente a una discoteca en Villa El Salvador

Tras el crimen, los agentes de la PNP solicitaron las cámaras de seguridad del distrito con el objetivo de conocer los rostros y movimientos de los delincuentes. Al mismo tiempo, los peritos de criminalística recogieron las evidencias encontradas en la escena, como casquillos de bala, huellas y otros elementos que aportan al caso.

Durante las diligencias, las autoridades acordonaron la zona para evitar que cualquier persona altere la escena del crimen. Con esta medida garantizaron que las investigaciones del asesinato se desarrollaran de manera adecuada.

