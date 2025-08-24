HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
Sociedad

Mototaxista es acribillado frente a una discoteca en Villa El Salvador: testigos señalan a extranjeros como autores del crimen

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) buscan identificar a los responsables del crimen ocurrido en Villa El Salvador. Los peritos de criminalística ya recogieron las evidencias halladas en la escena.

Testigos de la zona señalaron que el mototaxista habría sido asesinado por extranjeros tras una discusión. La Policía continúa con las investigaciones del caso.
Testigos de la zona señalaron que el mototaxista habría sido asesinado por extranjeros tras una discusión. La Policía continúa con las investigaciones del caso.

La mañana de este domingo 24 de agosto, un mototaxista fue acribillado en el distrito de Villa El Salvador (VES). Tras este lamentable suceso, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para realizar las investigaciones del caso y proceder con las diligencias necesarias para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con los testigos, dos extranjeros dispararon hasta en cuatro ocasiones contra la víctima, después de una discusión en las afueras de una discoteca. Con base en estas declaraciones, las autoridades buscan identificar a los responsables y dar inicio a su búsqueda, con el fin de que declaren ante las autoridades sobre lo ocurrido y sean sancionados con pena de privativa de la libertad.

PUEDES VER: Atacan en grupo a mototaxista en Villa El Salvador: más de 10 sujetos robaron y golpearon vehículo

lr.pe

Mototaxista es acribillado frente a una discoteca en Villa El Salvador

Tras el crimen, los agentes de la PNP solicitaron las cámaras de seguridad del distrito con el objetivo de conocer los rostros y movimientos de los delincuentes. Al mismo tiempo, los peritos de criminalística recogieron las evidencias encontradas en la escena, como casquillos de bala, huellas y otros elementos que aportan al caso.

Durante las diligencias, las autoridades acordonaron la zona para evitar que cualquier persona altere la escena del crimen. Con esta medida garantizaron que las investigaciones del asesinato se desarrollaran de manera adecuada.

PUEDES VER: Mototaxistas y colectiveros protagonizan enfrentamiento a palos y machetes en Villa El Salvador

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

