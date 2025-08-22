Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Vecinos alertaron a la Policía Nacional del Perú sobre el avistamiento del cuerpo del hombre, que traía un polo negro y jeans. | Foto: composición LR/difusión

Vecinos alertaron a la Policía Nacional del Perú sobre el avistamiento del cuerpo del hombre, que traía un polo negro y jeans. | Foto: composición LR/difusión

En la mañana de este viernes 22 de agosto, una persona de sexo masculino fue encontrada sin vida en el asentamiento humano Ampliación Costa Azul, en un descampado cerca de la institución educativa Santísimo Divino Niño Jesús N.º 163, en el distrito limeño de Ventanilla.

Según testigos, la víctima habría recibido varios disparos en la cabeza, lo que habría ocasionado su muerte. El fallecido, que vestía un polo negro y un pantalón jean, fue hallado por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de que se apersonen al lugar.

Cadáver en Ventanilla: peritos trasladaron el cuerpo a la morgue del Callao

Trascendió que peritos de criminalística acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue del Callao, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes. Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

Por otro lado, cabe señalar que las causas que motivaron el deceso del hombre aún están bajo investigación, mientras que los vecinos exigen mayor presencia de los agentes PNP y acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en esta zona de Ventanilla.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

