Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos
El Senamhi emitió dos avisos meteorológicos que advierten el incremento de viento en la costa y sierra sur del Perú, con ráfagas de hasta 50 km/h, además de otros eventos meteorológicos.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que se registrarán dos fenómenos peligrosos en diferentes regiones del Perú, entre ellas Lima, Arequipa, La Libertad y otros. La entidad señaló que reportarán condiciones meteorológicas diversas, tales como llovizna, niebla, incremento de viento y más.
En dos avisos meteorológicos, la entidad alerta sobre el incremento de la velocidad del viento, ya sea en la costa peruana como en la sierra sur del país. Ambas estarán vigentes desde las 00.00 horas del lunes 25 de agosto y continuarán activas por más de 22 horas. A continuación, se detallará más acerca de estos anuncios del Senamhi.
Senamhi anuncia vientos de moderada intensidad
El Senamhi informó que el lunes 25 de agosto continuará el aumento de la velocidad del viento en la costa del Perú, con ráfagas que pasarán de ligera a moderada intensidad. Este fenómeno podría provocar levantamiento de polvo y arena, así como limitar la visibilidad horizontal. Además, se prevé la presencia de nubosidad acompañada de llovizna, niebla y neblina en zonas cercanas al litoral durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.
Ese día se esperan vientos de hasta 35 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cerca a los 22 km/h en la costa sur y con picos próximos a los 35 km/h en Ica. Las regiones afectadas serán:
- Áncash
- Arequipa
- Callao
- Ica
- La Libertad
- Lima
Asimismo, entre el lunes 25 al martes 26 de agosto se prevé un aumento de la velocidad del viento en la sierra sur. Otro fenómeno que pasará de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas cercanas a los 50 km/h. En esta misma zona, se esperan vientos de hasta los 40 km/h durante el lunes 25. Las regiones afectadas serán:
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cusco
- Moquegua
- Puno
- Tacna
Recomendaciones del Indeci ante incremento de viento
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población a tomar precauciones frente a los avisos del Senamhi por el aumento de la velocidad del viento en la costa y la sierra sur del país. La entidad también pidió a las autoridades implementar medidas de seguridad en las construcciones para garantizar un adecuado diseño de las infraestructuras.
Entre las recomendaciones figuran asegurar los techos y sujetar los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y mantenerse alejados de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras dañadas por el viento. Asimismo, aconseja amarrar embarcaciones, usar ropa abrigadora e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar infecciones respiratorias o alergias.
