Lima vive su madrugada más fría del 2025 con solo 11 °C, mientras el Senamhi advierte que las bajas temperaturas y fuertes vientos continuarán en los próximos días. | Foto: El Popular

Durante la madrugada del domingo 17 de agosto, Lima registró la temperatura más baja del año. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el distrito de La Molina reportó una mínima de 11 °C, considerada la más fría de la temporada de invierno en lo que va del 2025. Este descenso fue ocasionado principalmente por las condiciones de cielo despejado, que favorecen la pérdida de calor durante la noche.

La institución clave en el ámbito climatológico del Perú reportó que la razón por la cual se dieron estas bajas temperaturas es por las condiciones que se dan por los cielos despejados, lo cual hace que, en Lima Este, distritos como La Molina registren madrugadas más frías debido a su lejanía del mar, a diferencia de zonas costeras como Miraflores, San Miguel o Magdalena, donde la influencia del océano atenúa la sensación térmica.

El fenómeno Dana Oriana intensifica el frío en Lima y podría extenderse a ciudades del sur hasta el 20 de agosto

El meteorólogo Matt Nieto explicó que este registro representa la cifra más baja del año y no responde a un hecho aislado. A las condiciones propias del invierno limeño se suma la presencia de un sistema atmosférico conocido como Dana Oriana, el cual estaría intensificando el actual descenso de temperaturas.

Este fenómeno atmosférico genera cielos despejados y menos humedad, lo que provoca madrugadas más frías en sectores como San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y La Molina. Nieto adelantó que sus efectos podrían prolongarse hasta el 19 o 20 de agosto, alcanzando también a ciudades de la costa centro y sur como Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Senamhi advierte vientos de hasta 50 km/h del 17 al 19 de agosto que intensificarán el frío en la costa y sierra

De manera paralela, el Senamhi emitió una alerta roja por vientos de moderada a extrema intensidad que estarán vigentes del 17 al 19 de agosto. Se prevé que las ráfagas alcancen hasta los 50 km/h, lo que aumentará la sensación térmica de frío durante las noches y madrugadas en regiones como Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Moquegua y Tacna.

Frente a este escenario, las autoridades han recomendado medidas de prevención para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y adultos mayores. Entre ellas destacan el uso de ropa abrigadora, una alimentación balanceada y la atención médica preventiva. El Senamhi continuará informando a la población con reportes diarios mientras Lima atraviesa las semanas más frías del 2025.