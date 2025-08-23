Dina Boluarte EN VIVO: presidenta toma juramento a nuevos ministros desde Palacio de Gobierno
La presidenta Dina Boluarte realiza cambios en su equipo ministerial y tomará juramento a nuevos integrantes del Gabinete liderado por Eduardo Arana, en una ceremonia oficial desde Palacio de Gobierno.
La presidenta Dina Boluarte llevará a cabo una ceremonia desde la Sala Eléspuru en Palacio de Gobierno. Fuentes de La República señalan una reestructuración ministerial actualmente liderado por Eduardo Arana. Es importante recalcar que la gestión de Boluarte está marcado por baja aprobación ciudadana, denuncias por falta de resultados y presiones de distintos sectores políticos, lo que aumenta las expectativas sobre el rumbo que tomará su gobierno.