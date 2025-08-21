Gregory Groom, de 22 años, fue acusado por el Tribunal de Distrito de Taunton, en el estado de Massachusetts, de presuntamente haber asesinado a su pareja, quien tenía 11 semanas de embarazo y fue hallada enterrada en el jardín de la abuela del imputado.

De acuerdo con el informe policial, Kylee Monteiro, de 18 años, fue encontrada sin vida a más de un metro de profundidad, con señales de haber sido apuñalada en múltiples ocasiones. La joven había enviado un mensaje alarmante a su hermana, en el que le advirtió que su vida estaba en peligro.

¿Cómo murió Kylee Monteiro?

Monteiro fue reportada como desaparecida el jueves 7 de agosto. Ese mismo día, envió un mensaje de alerta en el que relató una agresión sufrida por parte de Groom: “Me tiró al suelo, me jaló del cabello y me estranguló”, escribió a su hermana. Luego agregó: “Si muero, fue Greg”, lo que generó gran preocupación entre sus familiares que no la volviera a ver.

Gregory Groom es acusado por el Tribunal de Distrito de Taunton. Fuente: WCVB

La tesis fiscal sostiene que el acusado intentó desviar la atención al comunicarse con la policía para denunciar la desaparición de la joven. No obstante, sus versiones fueron inconsistentes y, posteriormente, habría confesado haberla asesinado con un cuchillo de cocina.

Hallazgo del cuerpo de Kylee Monteiro

El cuerpo fue localizado por médicos forenses a 20 metros del último lugar donde se la vio con vida, una casa ubicada en el pueblo de Rehoboth. A pesar de las evidencias halladas en la vivienda de la abuela del acusado, este continuó negando su responsabilidad en el crimen.

Según la prensa local, aún no se ha determinado si el hijo que esperaba Kylee era de Gregory Groom. Faith Monteiro, hermana de la víctima, expresó que todavía no puede asimilar lo ocurrido: “Perdí a mi hermana. Nunca más podré verla, ni despedirme, ni decirle que la amo”.

Por parte, Kira Schofield, amiga de Kylee dijo: "Era tan cariñosa y atenta, y la quiero muchísimo. Mi hija era su mejor amiga".