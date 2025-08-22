Lyle y Erik Menéndez fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, José Enrique Menéndez Llanio y Mary Louise 'Kitty' Menéndez. | composición LR

Este viernes 22 de agosto, se realiza la audiencia de Lyle Menéndez para conseguir la libertad condicional tras casi 40 años en prisión por el asesinato de sus padres. Su hermano Erik no pudo conseguirla en la junta del jueves, en California, ya que sigue siendo considerado un riesgo para la seguridad pública.

La audiencia de Erik Menéndez duró casi 10 horas y se espera que la de Lyle sea entre 2 a 3 horas, como son las tradicionales. Anteriormente, en mayo de 2025, ambos se presentaron a la Junta de Libertad Condicional de California, donde se les rebajó la cadena perpetua a una pena de 50 años con posibilidad de libertad condicional.

¿Qué está en juego para Lyle Menéndez?

Lyle Menéndez lleva 36 años preso por el asesinato de sus padres y depende mucho de su poder de convencimiento a los jueces para demostrar que no es un peligro para la sociedad. Existen algunos puntos de su perfil que podrían estar en juego en esta nueva audiencia.

Su historial carcelario: el uso de un celular y posibles faltas disciplinarias podrían pesar en su contra, como sucedió con su hermano Erik.

La memoria del crimen: la junta podría recalcar la magnitud del asesinato de sus padres, el encubrimiento y los robos previos.

El riesgo de reincidencia: las evaluaciones de riesgo, que en su caso incluyen "tendencias narcisistas", podrían influir en la decisión final.

Erik Menéndez: el rechazo de la libertad condicional a su hermano confirma la severidad que podría repetirse en su audiencia.

¿Qué puntos podrían favorecer a Lyle Menéndez?

A diferencia de su hermano Erik Menéndez, Lyle podría tener un porcentaje mayor a su favor para conseguir la libertad condicional por los siguientes puntos.