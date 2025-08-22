HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
USA

Lyle Menéndez enfrenta audiencia para salir de prisión tras casi 40 años: negaron libertad condicional a su hermano Erik

La audiencia de Erik Menéndez duró casi 10 horas y se espera que la de Lyle sea entre 2 a 3 horas, como son tradicionalmente en USA.

Lyle y Erik Menéndez fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, José Enrique Menéndez Llanio y Mary Louise 'Kitty' Menéndez.
Lyle y Erik Menéndez fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, José Enrique Menéndez Llanio y Mary Louise 'Kitty' Menéndez. | composición LR

Este viernes 22 de agosto, se realiza la audiencia de Lyle Menéndez para conseguir la libertad condicional tras casi 40 años en prisión por el asesinato de sus padres. Su hermano Erik no pudo conseguirla en la junta del jueves, en California, ya que sigue siendo considerado un riesgo para la seguridad pública.

La audiencia de Erik Menéndez duró casi 10 horas y se espera que la de Lyle sea entre 2 a 3 horas, como son las tradicionales. Anteriormente, en mayo de 2025, ambos se presentaron a la Junta de Libertad Condicional de California, donde se les rebajó la cadena perpetua a una pena de 50 años con posibilidad de libertad condicional.

PUEDES VER: Hermanos Menéndez: las 4 claves para entender el caso ante posible nueva sentencia por asesinar a sus padres en 1989

lr.pe

¿Qué está en juego para Lyle Menéndez?

Lyle Menéndez lleva 36 años preso por el asesinato de sus padres y depende mucho de su poder de convencimiento a los jueces para demostrar que no es un peligro para la sociedad. Existen algunos puntos de su perfil que podrían estar en juego en esta nueva audiencia.

  • Su historial carcelario: el uso de un celular y posibles faltas disciplinarias podrían pesar en su contra, como sucedió con su hermano Erik.
  • La memoria del crimen: la junta podría recalcar la magnitud del asesinato de sus padres, el encubrimiento y los robos previos.
  • El riesgo de reincidencia: las evaluaciones de riesgo, que en su caso incluyen "tendencias narcisistas", podrían influir en la decisión final.
  • Erik Menéndez: el rechazo de la libertad condicional a su hermano confirma la severidad que podría repetirse en su audiencia.

PUEDES VER: Mujer asesina a su esposo con cáncer terminal y a 2 de sus hijos antes de morir en EEUU: solo sobrevivió su hija menor

lr.pe

¿Qué puntos podrían favorecer a Lyle Menéndez?

A diferencia de su hermano Erik Menéndez, Lyle podría tener un porcentaje mayor a su favor para conseguir la libertad condicional por los siguientes puntos.

  • Tiene un historial más sólido en programas de liderazgo y ayuda social dentro de la prisión. Fue presidente del gobierno de internos en Mule Creek y participó en grupos de apoyo a víctimas de abuso sexual.
  • Completó una licenciatura en sociología y una maestría en planificación urbana a través de UC Irvine.
  • No estuvo involucrado en incidentes con drogas y violencia en prisión, por lo que su perfil disciplinario podría resultar menos problemático.
  • Su testimonio sobre el abuso de su padre José podría humanizar su historia ante el panel, aunque debe ser manejado con cuidado para no parecer justificación.
