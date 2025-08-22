HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Sociedad

Asesinan a adolescente de 17 años en puente María Auxiliadora de SJM: "Recibió una llamada y salió"

Familiares del adolescente cuentan que este fue hallado sin vida la noche del 21 de agosto tras salir de su casa por una llamada telefónica.

Las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los asesinos del joven
Las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los asesinos del joven | Regiones TV

Un nuevo crimen conmociona a los vecinos de San Juan de Miraflores. Un adolescente de 17 años de edad fue asesinado a balazos en las inmediaciones del puente peatonal María Auxiliadora, ubicado sobre la carretera Panamericana Sur, la noche del último jueves 21 de agosto.

De acuerdo con familiares del muchacho, este habría recibido una llamada telefónica que le hizo salir de su casa, y solo minutos después se reportó el hallazgo de su cuerpo sin vida. Los asesinos, aún no identificados, interceptaron al joven en las escaleras de acceso al puente antes de acribillarlo.

El testimonio de los familiares del adolescente asesinado en SJM

"Mi tía nos cuenta que él estaba en su casa, estaba tranquilo y, de pronto, recibió una llamada por la cual el salió de la casa. Pasó unos cinco, diez minutos; y a mi tía le llaman diciendo que él había fallecido, que habían encontrado su cuerpo. Es algo doloroso, es injusto que esto pase con un menor de edad", refirió Patrick Mendoza, primo de la víctima, en diálogo con la emisora RPP.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron 2 casquillos de bala en la escena del crimen, que fue acordonada. Los móviles del asesinato son todavía motivo de investigación, aunque los familiares aseguran que el adolescente no tenía antecedentes ni vínculos delictivos. El cadáver del occiso fue levantado por orden del Ministerio Público y trasladado a la Morgue Central de Lima.

Vecinos y transeúntes del lugar mostraron su preocupación por el hecho de sangre y exigieron mayor presencia de las fuerzas del orden e iluminación pública en la zona. "El puente (María Auxiliadora) es inseguro desde hace tiempo. De día pasa gente, pero en las noches es tierra de nadie", relata María Valverde, residente de la urbanización San Gabriel, citada por Caretas.

Las investigaciones se encuentran a cargo de la División de Homicidios de la Dirincri. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad aledañas a la zona, así como el historial de llamadas de la víctima, serán claves para que los peritos identifiquen a los asesinos.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

