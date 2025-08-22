HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fuerte choque deja 14 heridos en la vía Arequipa-Puno, entre ellos dos menores de edad

Accidente de tránsito sucede seis días después de que un bus interprovincial impactara con un tráiler en el sector de Ventilla, siniestro dejó siete muertos.

Un violento choque se registró durante la mañana del 22 de agosto en la vía Arequipa-Puno, a la altura del kilómetro 124.5 en el sector de Pampa Cañahuas, en el distrito de San Antonio de Chuca, Caylloma. El accidente de tránsito se registró alrededor de las 06:40 a.m. cuando una miniván, con pasajeros, y una camioneta impactaron frontalmente.

De acuerdo con información preliminar de la Policía de Carreteras, el siniestro dejó 14 heridos que fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Imata, de los cuales, dos eran menores de edad. Los conductores fueron identificados como Mario Ayque Quispe (59) y Ruel Valentín Ccoarite Ccapa (24). Tras el choque, la vía Arequipa-Puno quedo restringuida y por la falta de cobertura, las labores de comunicación entre las autoridades se dificultaron durante las primeras horas.

Dos menores de edad y 12 adultos fueron evacuados de emergencia

Según la PNP, la miniván identificada con placa V0D-128 trasladaba a ocho pasajeros de Imata hacia la ciudad de Arequipa. En sentido contrario, con dirección a Puno, se encontraba la camioneta de matrícula VAW-919. Aún, las autoridades correspondientes no determinan las causas del violento choque ocurrido en la carretera.

En tanto, el comandante Víctor Vargas Zegarra, jefe de la Policía de Carreteras en Arequipa, señaló que dentro de las víctimas se encuentran dos menores de edad, quienes ya fueron dados de alta. Los otros 12 afectados aún continúan recibiendo atención médica en el centro de salud de Imata y ninguno presenta riesgo de muerto, según reporte oficial. Además, la zona donde ocurrió el accidente se considera un tramo peligroso por los factores climáticos y geológicos de la zona.

Otro fuerte accidente en menos de una semana

La noche del pasado 15 de agosto en la carretera Arequipa-Puno, un bus de la empresa Wayra con destino a Puerto Maldonado impactó violentamente contra un tráiler en una peligrosa curva cerrada en la zona de Ventilla ubicado en la provincia de San Román, al norte de la ciudad de Puno. El siniestro dejó siete muertos y 20 heridos.

Información preliminar de la Policía indicó que el vehículo de carga pesada identificado con la placa Z1L-973 impactó contra el bus de la empresa Wayra con matrícula C3X-969, a la altura del distrito de Santa Lucía. La fuerza del impacto hizo que la unidad de transporte quedara volcada en una de las curvas peligrosas de la carretera.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
