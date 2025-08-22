Módulo de Extinción de Dominio avanza en descarga procesal

El juzgado a cargo de la Dra. Carmen Peñafiel Díaz también trabaja intensamente para atender la sobrecarga. Fuente: Difusión.

Los magistrados de la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, Están avanzando en descargas de resolución de medidas cautelares, autos de apelación, y expedición de resoluciones.

Los jueces superiores, Armando Coaguila Chávez, Paola Venegas Saravia y Orlando Abril Paredes, junto a su personal, desarrollaron durante todo el día audiencias de apelación diversas.

En tanto, el juzgado Transitorio de Extinción de Dominio a cargo de la Dra. Carmen Peñafiel Díaz y su equipo de trabajo, están haciendo denodados esfuerzos por atender la sobre carga procesal en el marco de esta jornada nacional de producción judicial que promueve la Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.