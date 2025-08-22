HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Judicialidad

Módulo de Extinción de Dominio avanza en descarga procesal

Jueces resuelven medidas cautelares, autos de apelación y resoluciones.

El juzgado a cargo de la Dra. Carmen Peñafiel Díaz también trabaja intensamente para atender la sobrecarga. Fuente: Difusión.
El juzgado a cargo de la Dra. Carmen Peñafiel Díaz también trabaja intensamente para atender la sobrecarga. Fuente: Difusión.

Los magistrados de la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, Están avanzando en descargas de resolución de medidas cautelares, autos de apelación, y expedición de resoluciones.

Los jueces superiores, Armando Coaguila Chávez, Paola Venegas Saravia y Orlando Abril Paredes, junto a su personal, desarrollaron durante todo el día audiencias de apelación diversas.

En tanto, el juzgado Transitorio de Extinción de Dominio a cargo de la Dra. Carmen Peñafiel Díaz y su equipo de trabajo, están haciendo denodados esfuerzos por atender la sobre carga procesal en el marco de esta jornada nacional de producción judicial que promueve la Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

Notas relacionadas
Arequipa: 40 niños serán operados gratis por labio fisurado y paladar hendido en campaña solidaria

Arequipa: 40 niños serán operados gratis por labio fisurado y paladar hendido en campaña solidaria

LEER MÁS
Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

LEER MÁS
Cortes de luz en Arequipa por Seal: horarios y zonas afectadas este 21 y 22 de agosto

Cortes de luz en Arequipa por Seal: horarios y zonas afectadas este 21 y 22 de agosto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueces penales de la Corte de Junín realizan charlas al personal del INPE

Jueces penales de la Corte de Junín realizan charlas al personal del INPE

LEER MÁS
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva por robo agravado en Cajamarca

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva por robo agravado en Cajamarca

LEER MÁS
Servidores judiciales del Módulo Penal y del Módulo de Casma también participan en Jornada Extraordinaria

Servidores judiciales del Módulo Penal y del Módulo de Casma también participan en Jornada Extraordinaria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Judicialidad

Jueces penales de la Corte de Junín realizan charlas al personal del INPE

Chiclayo: Dr. Julio César Guevara Valderrama juramenta como Juez Supernumerario del Juzgado de Familia Transitorio

Se oficializa IV Concurso de Buenas Prácticas en materia de resoluciones judiciales con enfoque de género

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota