Fatal choque en vía Arequipa-Puno deja siete muertos y más de 20 heridos: bus interprovincial impactó contra trailer en peligrosa curva
Conductores de las unidades fueron capturados por la Policía Nacional, luego de intentar darse a la fuga, según testimonio local. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 244 en la zona de Ventilla en Santa Lucía.
Un lamentable accidente se registró la noche del 15 de agosto en la carretera Arequipa-Puno. Siete personas que partieron de la Ciudad Blanca en un bus de la empresa Wayra con destino a Puerto Maldonado, perdieron la vida a consecuencia del choque frontal con un tráiler en una peligrosa curva cerrada en la zona de Ventilla ubicado en la provincia de San Román, al norte de la ciudad de Puno.
El bus llevaba al interior alrededor de 35 pasajeros, pero aún se desconoce la cifra oficial. Asimismo, de acuerdo información de la PNP, bomberos y SAMU, alrededor de 20 personas fueron traslados a diversos centros de salud de la zona para ser atendidos.
PNP investiga causas del accidente
Información preliminar de la Policía indicó que el tráiler identificado con la placa Z1L-973 impactó contra el bus de la empresa Wayra con matrícula C3X-969, a la altura del distrito de Santa Lucía. La fuerza del impacto hizo que la unidad de transporte quedara volcada en la carretera.
Hasta el momento se ha confirmado la muerte de siete personas, 4 hombres y 3 mujeres, de los cuales solo se ha identificado a Hércules Córdoba Villa, Genaro Ernesto Lazo Ruiz y Enrique Alba Freyre. A los otros fallecidos, no se les encontró documentos de identidad. Además, se conoció que dos menores de edad también se encuentran en la lista de heridos. En tanto, el conductor del tráiler, Óscar Machaca Urrutia, y el chofer del bus, Daniel Antonio Puma, quedaron detenidos para las investigaciones correspondientes.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 265 8783
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)