Un lamentable accidente se registró la noche del 15 de agosto en la carretera Arequipa-Puno. Siete personas que partieron de la Ciudad Blanca en un bus de la empresa Wayra con destino a Puerto Maldonado, perdieron la vida a consecuencia del choque frontal con un tráiler en una peligrosa curva cerrada en la zona de Ventilla ubicado en la provincia de San Román, al norte de la ciudad de Puno.

El bus llevaba al interior alrededor de 35 pasajeros, pero aún se desconoce la cifra oficial. Asimismo, de acuerdo información de la PNP, bomberos y SAMU, alrededor de 20 personas fueron traslados a diversos centros de salud de la zona para ser atendidos.

PNP investiga causas del accidente

Información preliminar de la Policía indicó que el tráiler identificado con la placa Z1L-973 impactó contra el bus de la empresa Wayra con matrícula C3X-969, a la altura del distrito de Santa Lucía. La fuerza del impacto hizo que la unidad de transporte quedara volcada en la carretera.

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de siete personas, 4 hombres y 3 mujeres, de los cuales solo se ha identificado a Hércules Córdoba Villa, Genaro Ernesto Lazo Ruiz y Enrique Alba Freyre. A los otros fallecidos, no se les encontró documentos de identidad. Además, se conoció que dos menores de edad también se encuentran en la lista de heridos. En tanto, el conductor del tráiler, Óscar Machaca Urrutia, y el chofer del bus, Daniel Antonio Puma, quedaron detenidos para las investigaciones correspondientes.

