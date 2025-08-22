Arequipa: delincuentes asaltan casa de cambio con un niño dentro del negocio

Las cámaras lo grabaron todo. Tres personas de contextura gruesa asaltaron a una casa de cambio ubicada en el sector de La Negrita, en la ciudad de Arequipa, a las 2:50 p.m. de este 22 de agosto. Amenazaron con matar a los cambistas que atendían, apuntándoles con armas de fuego, exigiéndoles todo el dinero que tenían. A los delincuentes no les importó que en el lugar hubiera un niño de cerca de 3 años. En total se llevaron alrededor de 70 mil dólares.

Según la Policía, los delincuentes fugaron en un vehículo de color negro de placa AZC 529, marca Honda. Según sus características, los delincuentes iban encapuchados, con prendas oscuras, los tres tendrían zapatillas negras con pasadores blancos, casacas gruesas color negro, uno de ellos con cierre blanco. Luego de perpetrar múltiples delitos, como amenaza, intento de homicidio, entre otros, salieron muy rápido y se dieron a la fuga.

Dos mujeres salieron corriendo de la tienda a pedir ayuda, tras ellas un pequeño niño entre lágrimas, quien sería hijo de una de ellas. En total cuatro personas en caja habrían sido testigos directos del hecho, viviendo momentos de terror sin saber si iban a recibir disparos mortales.

No es la primera casa de cambio a la que roban en la zona. Hace tres meses otro negocio también fue asaltado a plena luz del día, la víctima fue una joven a quien robaron 100 mil soles y 20 mil dólares, también fue amenazada con un arma de fuego.