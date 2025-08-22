Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac
El incidente ocurrió a la altura del distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí. Informan que el tránsito se encuentra restringido.
Este viernes 22 de agosto, aproximadamente a las 3:00 a.m., un camión cisterna terminó volcado en la Carretera central y provocó un derrame de petróleo en el río Rimac. Según informó el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad de Matucana, Alfredo Cortabrazo, el tránsito se encuentra restringido y tanto estudiantes como ciudadanos se han visto obligados a salir de sus viviendas y colegios debido al fuerte olor de los químicos.