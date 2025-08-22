HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

El incidente ocurrió a la altura del distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí. Informan que el tránsito se encuentra restringido. 

Camión cisterna se vuelca en Carretera Central
Camión cisterna se vuelca en Carretera Central | Composición LR

Este viernes 22 de agosto, aproximadamente a las 3:00 a.m., un camión cisterna terminó volcado en la Carretera central y provocó un derrame de petróleo en el río Rimac. Según informó el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad de Matucana, Alfredo Cortabrazo, el tránsito se encuentra restringido y tanto estudiantes como ciudadanos se han visto obligados a salir de sus viviendas y colegios debido al fuerte olor de los químicos.

