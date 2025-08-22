En horas de la mañana del 22 de agosto, se reportó un doble accidente en la Panamericana Sur, cerca al Puente Atocongo. Un camión que iba de sur a norte se despistó y causó la volcadura de otro vehículo de carga pesada que se dirigía en sentido contrario. Esto generó el bloqueo de ambos carriles de forma parcial, por lo que el tránsito vehicular permanece restringido.

Las autoridades se apersonaron para retirar las unidades con el apoyo de una grúa. Frente al hecho, se recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas, ya que hay congestión vehicular en el tramo del paradero Open Plaza Atocongo, más conocido como 'Tottus'.

NOTICIA EN DESARROLLO…