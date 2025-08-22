HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Camiones se vuelcan cerca al Puente Atocongo en la Panamericana Sur: reportan congestión vehicular

En el distrito de San Juan de Miraflores, el tránsito vehicular ha sido restringido de forma parcial en la Panamericana Sur debido al accidente de tránsito. Las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes.

Accidente de tránsito en la Panamericana Sur. Foto: Composición LR
Accidente de tránsito en la Panamericana Sur. Foto: Composición LR

En horas de la mañana del 22 de agosto, se reportó un doble accidente en la Panamericana Sur, cerca al Puente Atocongo. Un camión que iba de sur a norte se despistó y causó la volcadura de otro vehículo de carga pesada que se dirigía en sentido contrario. Esto generó el bloqueo de ambos carriles de forma parcial, por lo que el tránsito vehicular permanece restringido.

Las autoridades se apersonaron para retirar las unidades con el apoyo de una grúa. Frente al hecho, se recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas, ya que hay congestión vehicular en el tramo del paradero Open Plaza Atocongo, más conocido como 'Tottus'.

NOTICIA EN DESARROLLO…

