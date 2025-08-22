HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Este distrito de Lima Norte será el primero en aplicar la estrategia Wolbachia contra el dengue

Minsa inicia plan piloto con zancudos portadores de Wolbachia para reducir transmisión del dengue en Comas.

Minsa expone estrategia para frenar el dengue en Lima Norte.
Minsa expone estrategia para frenar el dengue en Lima Norte. | Foto: Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) inició en Comas el Plan de implementación y evaluación de la estrategia Wolbachia para el control del dengue 2025 - 2027, que consiste en la liberación de mosquitos Aedes aegypti portadores de la bacteria Wolbachia. Esta medida busca reducir la transmisión del dengue, zika y chikungunya en Lima Norte, una zona priorizada por el aumento de casos en los últimos años. La liberación se realizará de manera programada durante un período de 20 a 24 semanas, cubriendo un área de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados del distrito.

La estrategia cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Salud (INS), que produce los mosquitos en condiciones controladas, y con la cooperación internacional del World Mosquito Program (WMP), el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico. Según el cronograma del Minsa, se prevé la liberación semanal de zancudos hasta lograr la estabilización de la bacteria Wolbachia en la población local.

PUEDES VER: Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

lr.pe

Mosquitos Wolbachia y control del dengue en Lima Norte

La estrategia Wolbachia se basa en introducir esta bacteria en los zancudos Aedes aegypti, principales transmisores del dengue en el Perú. La bacteria bloquea la capacidad del mosquito de contagiar virus como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Cuando los mosquitos portadores se reproducen con los silvestres, sus crías heredan la Wolbachia, logrando que la característica se expanda en la población de manera sostenida y sin necesidad de nuevas intervenciones.

De acuerdo con el Ministerio de Salud del Perú, la liberación de mosquitos Wolbachia no representa un riesgo para las personas ni para el medio ambiente. El procedimiento se aplica únicamente al Aedes aegypti y no altera a otras especies de insectos. Esta técnica ya fue validada en distintos países de Asia y América Latina, y ahora se aplicará en Comas como parte del plan piloto para evaluar su efectividad en Lima Norte.

PUEDES VER: EsSalud autoriza la inscripción de hijos mayores de 18 años de los afiliados: consulta cómo asegurarlos en 2025

lr.pe

Estrategia del Minsa contra el dengue del Perú

Ensayos realizados en Yogyakarta, Indonesia, demostraron que esta técnica redujo en un 77 % la incidencia de dengue y en un 86 % las hospitalizaciones vinculadas a la enfermedad. Estos resultados respaldan la decisión del Ministerio de Salud del Perú de iniciar este plan piloto en Comas, considerado un distrito prioritario por la elevada incidencia de casos.

La estrategia del Minsa contempla una fase de evaluación que permitirá determinar la efectividad de la liberación de mosquitos Wolbachia en Lima Norte. Una vez finalizado el piloto, el sector analizará la ampliación del programa hacia otros distritos de la capital y a regiones con transmisión endémica, con el objetivo de establecer una herramienta sostenible para el control del dengue en el Perú.

