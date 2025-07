Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

La tarde del 30 de julio de este año estuvo marcada por un fuerte accidente en la avenida Alfonso Ugarte que dejó como consecuencia 3 fallecidos y 20 heridos. El choque sucedió luego de que una cúster de la línea ‘Anconero’ invadió la vía del Metropolitano de Lima e impactó con una unidad alrededor de la plaza Dos de Mayo, en el distrito de Cercado de Lima.

Personal de la Fiscalía se encargó en examinar los cuerpos de los fallecidos, mientras que la policía y los bomberos se encargaron de auxiliar a quienes lo necesitaron. Uno de ellos es el conductor de la unidad del Metropolitano, quien estaba solamente a un día de jubilarse: Percy Centeno. De acuerdo con las declaraciones de su hija, Centeno, de 54 años, ya estaría listo para ser dado de alta, pero debido a que la empresa encargada de operar el Metropolitano, Transvial, aún no había activado el SOAT, tenían dificultades para proceder.

Chofer del Metropolitano tiene que pagar deuda en el hospital

De acuerdo con la hija de la víctima, representantes de la empresa Transvial se presentaron en la noche del miércoles al hospital Arzobispo Loayza y les dieron poca información sobre el caso. Por otro lado, cuando el peligro inmediato ya había terminado, se le informó que no habían activado el SOAT. "Hay un monto que pagar, porque ya nos quieren dar de alta", señaló la joven. La hija declaró que todo era muy confuso y que el equipo de Transvial, una abogada y una doctora, le habían informado que el SOAT ya estaba activado, pero no era el caso. Asimismo, al intentarse comunicarse con las especialistas para que las acompañaran en los trámites, le indicaron que no iban a poder acercarse hasta más tarde.

La hija de Centeno, señala que no tiene claro cuánto es la cantidad de dinero que se tiene que pagar, su papá no quiso decirle. Pero también señala que este se encuentra un poco intranquilo por la situación debido a que se trata de asumir un gasto fuerte. "Está un poco alterado porque teníamos entendido que sí se había activado (el SOAT) y que ya estaban ellos viendo ese tema, pero al parecer no. Ahorita estamos solos", señaló ella.

Chofer del Metropolitano fue víctima del accidente en Dos de Mayo en su último día de trabajo

La hermana de Percy, Lilia Centeno, señala que él es un conductor precavido y el día del accidente tránsito se supone debía ser su última jornada laboral antes de jubilarse. "Mi hermano me dijo que estaba en su carril e invadieron la vía. Él es bien precavido. Era su último día, se iba a jubilar", señaló. Después del accidente, el conductor con más de 10 años de experiencia fue trasladado al hospital.

Por ahora, Percy Centeno es solamente una de las 2 personas relacionadas con el accidente de tránsito ocurrido cerca de la plaza Dos de Mayo, según lo indica Gonzalo Jara, médico cirujano General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El único otro paciente que todavía se encuentra en el establecimiento es el cobrador de la cúster.