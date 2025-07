Los hermanos del chofer del 'Anconero' aseguran que no fue imprudencia, sino fallas mecánicas ignoradas por el dueño del vehículo. | Foto: Composición LR/ Latina/ Youtube

Los hermanos del chofer del 'Anconero' aseguran que no fue imprudencia, sino fallas mecánicas ignoradas por el dueño del vehículo. | Foto: Composición LR/ Latina/ Youtube

La familia del chofer involucrado en el reciente accidente con el Metropolitano ha salido a declarar en su defensa, buscando aclarar una serie de informaciones difundidas por algunos medios. Según Elizabeth Yopan, hermana del conductor, las papeletas que se le atribuyen a su hermano en realidad corresponden al propietario del vehículo, y no al chofer. "Mi hermano tenía todos sus papeles en regla. Él contaba con un brevete vigente y no tenía multas a su nombre", afirmó.

Jonathan Yopan, otro de los hermanos del conductor, mencionó que desde hace más de 10 años había trabajado en distintas empresas, como la ruta 41, la C2 y otras unidades informales. Asimismo, explicó que recientemente había ingresado a trabajar para la empresa 'Anconero', donde operaba una coaster bajo el sistema de alquiler. "Presentas tus documentos, te dan el vehículo y al final del día entregas la cuenta. Uno se queda con un porcentaje. Así funciona", explicó. Según detalló, muchas de estas unidades son operadas por varios conductores a lo largo del día, por lo que es difícil responsabilizar a una sola persona por el estado general del vehículo.

Familiares del chofer del 'Anconero' culpan fallas mecánicas y denuncian condiciones precarias en el transporte informal

Respecto al accidente, los familiares aseguran que no fue producto de una imprudencia del chofer. Según versiones recogidas por ellos, la unidad presentaba desperfectos mecánicos que fueron ignorados por el dueño. "Desde Caquetá, ya decían que el carro estaba fallando", relató Jonathan. Incluso, testigos indicaron que el sistema de frenos no respondía y que había aceite derramado en la vía, lo que pudo haber contribuido a que el conductor perdiera el control. "Mi hermano no era un irresponsable, era un profesional con muchos años de experiencia, aunque le faltara la recategorización en su licencia", señaló Jonathan.

Elizabeth también se refirió a las condiciones laborales en las que se desempeñan los conductores del transporte informal. "Uno simplemente alquila el carro y confía en que está en buen estado. No somos mecánicos. Es como comprar un producto y confiar en que está bien", explicó. Asimismo, lamenta que las fallas técnicas del vehículo se utilicen para atacar la reputación de su hermano.

Familiares del chofer del 'Anconero' acusan al Estado por permitir alquileres informales sin control

Los hermanos también cuestionaron la falta de regulación por parte del Estado, señalando que el sistema de alquiler de vehículos informales es una práctica extendida y tolerada desde hace años. "No es la primera vez que esto pasa. Todos saben que funciona así y nadie hace nada. El gobierno permite que operen estas empresas sin fiscalización real", expresaron. En su opinión, la responsabilidad no recae únicamente en el conductor, sino también en quienes permiten que estas condiciones continúen.

Finalmente, la familia resaltó que el sueño del conductor siempre fue tener su propia coaster, con la documentación y condiciones adecuadas. Por ello, trabajaba arduamente para poder recategorizar su licencia a la profesional, algo que no había podido concretar por falta de recursos.