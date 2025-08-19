HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Sociedad

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza Trujillo encenderá iluminación externa para reforzar seguridad, sin reiniciar operaciones comerciales.

El centro comercial asegura que el prender las luces solo es por una cuestión de seguridad.
El centro comercial asegura que el prender las luces solo es por una cuestión de seguridad. | Foto: Composicion LR

El centro comercial Real Plaza Trujillo informó que desde este martes 19 de agosto encenderá las luces de sus instalaciones con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona. La decisión responde a la preocupación expresada por vecinos y comerciantes ante el incremento de hechos delictivos registrados en los alrededores del complejo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida fue adoptada tras una reunión con el alcalde Mario Reyna, autoridades municipales y representantes de la comunidad. Durante el encuentro, se expuso la necesidad de implementar acciones inmediatas que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y brindar mayor tranquilidad a quienes residen y transitan cerca del centro comercial.

larepublica.pe

PUEDES VER: Carlincatura ironiza sobre la doble moral de los abogados al defender la responsabilidad empresarial

lr.pe

Encendido de luces en el Real Plaza Trujillo

La administración del mall precisó que el encendido de la iluminación no implica la reapertura del centro comercial ni la reanudación de operaciones comerciales. Se trata de una acción preventiva orientada exclusivamente a apoyar a la comunidad frente a la situación de inseguridad que atraviesa el distrito.

Real Plaza destacó que la iluminación contribuirá a mejorar la visibilidad en los accesos y calles colindantes, generando un entorno más seguro para los peatones y conductores que circulan por la zona. Asimismo, recalcó que se trata de un esfuerzo temporal que busca responder a la demanda de seguridad expresada por los ciudadanos.

PUEDES VER: Cortes de luz programados en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: conoce las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

lr.pe

Compromiso de la compañía

La compañía agradeció a las autoridades locales por facilitar la comunicación con los vecinos y comerciantes, lo que permitió establecer un canal de diálogo directo para evaluar la problemática. Según el comunicado, este trabajo coordinado entre la empresa privada, la municipalidad y la comunidad resulta esencial para enfrentar el incremento de la delincuencia en Trujillo.

Además, Real Plaza informó que continúa evaluando nuevas acciones adicionales que permitan reforzar la seguridad en el entorno. La empresa señaló que se encuentra comprometida con el bienestar de la ciudadanía y con el fortalecimiento de la confianza en los espacios urbanos.

Notas relacionadas
Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

LEER MÁS
Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Conoce al primer puesto de la UNI que obtuvo el puntaje más alto del examen de admisión: genio de 17 años estudiará 2 carreras a la vez

Conoce al primer puesto de la UNI que obtuvo el puntaje más alto del examen de admisión: genio de 17 años estudiará 2 carreras a la vez

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de agosto por Sedapar

Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de agosto por Sedapar

LEER MÁS
Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Sociedad

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota