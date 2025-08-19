Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

El centro comercial asegura que el prender las luces solo es por una cuestión de seguridad. | Foto: Composicion LR

El centro comercial asegura que el prender las luces solo es por una cuestión de seguridad. | Foto: Composicion LR

El centro comercial Real Plaza Trujillo informó que desde este martes 19 de agosto encenderá las luces de sus instalaciones con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona. La decisión responde a la preocupación expresada por vecinos y comerciantes ante el incremento de hechos delictivos registrados en los alrededores del complejo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida fue adoptada tras una reunión con el alcalde Mario Reyna, autoridades municipales y representantes de la comunidad. Durante el encuentro, se expuso la necesidad de implementar acciones inmediatas que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y brindar mayor tranquilidad a quienes residen y transitan cerca del centro comercial.

Encendido de luces en el Real Plaza Trujillo

La administración del mall precisó que el encendido de la iluminación no implica la reapertura del centro comercial ni la reanudación de operaciones comerciales. Se trata de una acción preventiva orientada exclusivamente a apoyar a la comunidad frente a la situación de inseguridad que atraviesa el distrito.

Real Plaza destacó que la iluminación contribuirá a mejorar la visibilidad en los accesos y calles colindantes, generando un entorno más seguro para los peatones y conductores que circulan por la zona. Asimismo, recalcó que se trata de un esfuerzo temporal que busca responder a la demanda de seguridad expresada por los ciudadanos.

Compromiso de la compañía

La compañía agradeció a las autoridades locales por facilitar la comunicación con los vecinos y comerciantes, lo que permitió establecer un canal de diálogo directo para evaluar la problemática. Según el comunicado, este trabajo coordinado entre la empresa privada, la municipalidad y la comunidad resulta esencial para enfrentar el incremento de la delincuencia en Trujillo.

Además, Real Plaza informó que continúa evaluando nuevas acciones adicionales que permitan reforzar la seguridad en el entorno. La empresa señaló que se encuentra comprometida con el bienestar de la ciudadanía y con el fortalecimiento de la confianza en los espacios urbanos.