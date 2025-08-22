Oficina de apoyo a la Justicia de Paz participa en jornada de descarga

El personal de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) participa activamente en la Jornada Nacional de Descarga Procesal, organizada por la Presidencia del Poder Judicial, tramitando con celeridad los documentos solicitados por los usuarios, tanto internos como externos.

La jefa de la ODAJUP, Yanina Córdova Tejada, viene impulsando una atención oportuna a los requerimientos presentados por los usuarios, contando para ello con el respaldo de la Coordinación del Archivo Central. Este esfuerzo también es respaldado por un equipo de voluntarios que contribuyen significativamente al éxito de esta jornada.

De esta manera, las áreas administrativas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa están aportando activamente a este objetivo nacional de mejorar la celeridad y eficiencia en la atención procesal.