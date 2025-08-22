HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Judicialidad

Oficina de apoyo a la Justicia de Paz participa en jornada de descarga

Se suman a jornada de celeridad de los procesos judiciales.

Bajo la dirección de Yanina Córdova Tejada, ODAJUP garantiza atención oportuna. Fuente: Difusión.
Bajo la dirección de Yanina Córdova Tejada, ODAJUP garantiza atención oportuna. Fuente: Difusión.

El personal de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) participa activamente en la Jornada Nacional de Descarga Procesal, organizada por la Presidencia del Poder Judicial, tramitando con celeridad los documentos solicitados por los usuarios, tanto internos como externos.

La jefa de la ODAJUP, Yanina Córdova Tejada, viene impulsando una atención oportuna a los requerimientos presentados por los usuarios, contando para ello con el respaldo de la Coordinación del Archivo Central. Este esfuerzo también es respaldado por un equipo de voluntarios que contribuyen significativamente al éxito de esta jornada.

De esta manera, las áreas administrativas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa están aportando activamente a este objetivo nacional de mejorar la celeridad y eficiencia en la atención procesal.

Notas relacionadas
Arequipa: 40 niños serán operados gratis por labio fisurado y paladar hendido en campaña solidaria

Arequipa: 40 niños serán operados gratis por labio fisurado y paladar hendido en campaña solidaria

LEER MÁS
Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

LEER MÁS
Cortes de luz en Arequipa por Seal: horarios y zonas afectadas este 21 y 22 de agosto

Cortes de luz en Arequipa por Seal: horarios y zonas afectadas este 21 y 22 de agosto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

LEER MÁS
Servidores judiciales del Módulo Penal y del Módulo de Casma también participan en Jornada Extraordinaria

Servidores judiciales del Módulo Penal y del Módulo de Casma también participan en Jornada Extraordinaria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Judicialidad

Jueces penales de la Corte de Junín realizan charlas al personal del INPE

Chiclayo: Dr. Julio César Guevara Valderrama juramenta como Juez Supernumerario del Juzgado de Familia Transitorio

Se oficializa IV Concurso de Buenas Prácticas en materia de resoluciones judiciales con enfoque de género

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota