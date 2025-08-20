HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: comerciantes del Avelino Cáceres cierran puestos por temor a extorsionadores

Según dirigentes, los mercaderes no denuncian en muchos casos por desconfianza con la PNP y por temor a represalias de los delincuentes

Avelino Cáceres es uno de los mayores emporios comerciales de Arequipa. Foto: Mirelia Quispe - La República.
Avelino Cáceres es uno de los mayores emporios comerciales de Arequipa. Foto: Mirelia Quispe - La República.

“4 de agosto” es uno de los mercados afectados por la delincuencia en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres en la ciudad de Arequipa. Varios de sus puestos permanecían cerrados continuamente, este fue un indicador para que los dirigentes investiguen y se enteren que sus compañeros se habrían ido por ser víctimas de extorsión.

“Muchos no denuncian por falta de confianza en la Policía y por las represalias que puedan recibir, los que son víctimas al parecer no avisan por miedo, nosotros nos enteramos cuando los comerciantes ya no abrían sus puestos. Todo cerrado, se fueron para que no los extorsionen”, dijo Rubén Rojas, representante del Frente de Defensa de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres.

Por otro lado, Yasmani Cayo, presidente del frente de defensa, advirtió que las extorsiones y los préstamos gota a gota siguen afectando a los comerciantes, aunque con menor intensidad que meses anteriores. Pero basta que extorsionen a un puesto para que todos estén en riesgo.

Cayo relató que a fines de 2024 e inicios del 2025, la delincuencia se intensificó en la plataforma. El dirigente explicó que, tras estos hechos, se convocaron reuniones con la Policía Nacional, lo que permitió una mayor presencia de agentes en la zona. “No puedo decir que ha bajado al 100%, pero hoy por hoy ya en la plataforma se ve mayor cantidad de seguridad”, sostuvo.

Comerciantes se fueron por los préstamos gota a gota

Respecto a los préstamos ilegales, Cayo aseguró que continúan operando en Arequipa, pero la situación ha disminuido en la plataforma gracias a la vigilancia policial y a la concientización entre comerciantes.

El dirigente explicó que muchos comerciantes recurrieron a este tipo de préstamos por la falta de garantías exigidas y las dificultades financieras heredadas de la pandemia. Señaló que varios de ellos no pudieron cumplir con los pagos y, por temor, abandonaron sus puestos: “Muchos de ellos han vendido o han dejado botado sus puestos”.

No denuncian por miedo

Sobre las denuncias, Cayó detalló que tienen registrados seis casos concretos, aunque la cifra real sería mayor. “Los que no han denunciado sí son buen cantidad. Hemos conversado con varios socios que no quieren denunciar por el temor de lo que les pueda pasar y sobre todo que la Policía no les da la garantía”, manifestó.

El dirigente insistió en que, aunque los casos han disminuido, el problema persiste y es necesario que las autoridades refuercen las medidas de seguridad para proteger a los comerciantes de la plataforma.

Según información policial, no se registran denuncias significativas actualmente en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, en cuya jurisdicción esta la conocida plataforma Andrés Avelino Cáceres.

