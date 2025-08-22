Arequipa: 40 niños serán operados gratis por labio fisurado y paladar hendido en campaña solidaria

La campaña Operación Sonrisa permitirá que 40 niños con labio fisurado y paladar hendido sean intervenidos quirúrgicamente sin costo alguno en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

Estas operaciones buscan brindar una mejor calidad de vida a los menores de escasos recursos, permitiéndoles recuperar su funcionalidad y mejorar su integración social.

Más de 60 voluntarios nacionales y extranjeros participarán. Foto: Composición LR/ Canal N





Un equipo médico multidisciplinario

Más de 60 voluntarios nacionales y extranjeros participan en esta jornada solidaria. Entre ellos hay cirujanos plásticos, anestesiólogos, pediatras, enfermeras, odontólogos y terapistas del lenguaje.

Antes de cada cirugía, los pacientes pasan por evaluaciones médicas para garantizar que se encuentren en condiciones óptimas. Los especialistas explicaron que se prioriza la seguridad y recuperación, por eso la selección depende de parámetros clínicos específicos.

¿Cuál es la edad ideal para la cirugía?

Los expertos indicaron que la operación por labio fisurado se recomienda desde los seis meses, mientras que la corrección del paladar hendido puede realizarse desde los diez meses.

Además, subrayaron que los mejores resultados en el desarrollo del lenguaje se logran cuando la intervención se hace antes de los dos años de edad. Sin embargo, cada caso se evalúa de manera individual.

Una iniciativa que cambia vidas

Operación Sonrisa es una campaña organizada por una asociación privada que busca devolver la sonrisa a niños con malformaciones congénitas. En esta edición, el equipo llegó a Arequipa para brindar atención gratuita, mejorando la calidad de vida de los pequeños y sus familias.