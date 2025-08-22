HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Unión, esfuerzo e identificación en Juzgados de Paz Letrados y Familia

Jueces y servidores de sede central participan con entusiasmo de jornada de descarga procesal.


Los equipos judiciales de la sede central intensifican sus esfuerzos para cumplir los objetivos. Fuente: Difusión.
Los equipos judiciales de la sede central intensifican sus esfuerzos para cumplir los objetivos. Fuente: Difusión.

La Jornada Nacional de Descarga Procesal no solo está permitiendo avanzar significativamente en esta importante labor, sino que también está fortaleciendo la cohesión e identidad institucional.

Una muestra destacada de este esfuerzo la están brindando los juzgados de Paz Letrado y de Familia de la sede central, cuyos equipos están redoblando esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos en esta jornada excepcional de trabajo.

La administradora Giovana Cano Valencia ha desempeñado un papel clave al promover la cohesión de este grupo humano, plenamente comprometido con la descarga judicial, quienes inclusive se han confeccionado binchas y polos alusivos a esta jornada de trabajo.

El entusiasmo y la dedicación del equipo se mantienen firmes, reflejando el compromiso institucional.

