HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?
Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Sociedad

Allanan búnker de la banda criminal 'Los Blindados de Carabayllo': vendían pasta básica de cocaína mezclada con pólvora

La Policía Nacional detuvo a los miembros y cabecillas de la banda criminal 'Los Blindados de Carabayllo' que tenían antecedentes por robo, tráfico ilegal de drogas y estafa. Los agentes policiales ingresaron al búnker a combazos.

La Policía Nacional rompió a combazos la puerta del búnker de la banda criminal 'Los Blindados de Carabayllo' para ingresar y detener a sujetos.
La Policía Nacional rompió a combazos la puerta del búnker de la banda criminal 'Los Blindados de Carabayllo' para ingresar y detener a sujetos. | Foto: composición LR | Latina Televisión

La Policía Nacional del Perú (PNP) allanó el búnker de la banda criminal 'Los blindados de Carabayllo' tras descubrir que los integrantes de dicha red vendían una droga denominada 'pasta negra', elaborada a partir de la mezcla de la pasta básica de cocaína con pólvora.

Los efectivos policiales informaron que los criminales habían bloqueado todos los accesos al primer y segundo piso del inmueble donde operaban, con el fin de evitar el ingreso policial y así frustrar cualquier intento de detención. A pesar de ello, los agentes de la PNP lograron ingresar al lugar.

"Los cabecillas de esta banda reforzaban o extremaban las medidas de seguridad de dicho inmueble para que la Policía no pueda ingresar", señaló.

PUEDES VER: Cae abuelito que repartía droga en Huarochirí: fingía vender "aguas frescas" junto a su nieta de 4 años

lr.pe

Allanan búnker de 'Los Blindados de Carabayllo'

La PNP detuvo a un total de cinco sujetos que integraban la red criminal 'Los Blindados de Carabayllo', entre ellos se encuentran los cabecillas, quienes registran antecedentes por robo, tráfico ilegal de drogas y estafa. Ellos son:

  • Santi Estrella, de 30 años (Alias bomba)
  • Óscar Ruiz, de 37 años (alias Chispa)

Cabe señalar que los efectivos policiales rompieron con combas la puerta donde se encontraban los delincuentes y treparon por el techo del inmueble para ingresar por las ventanas del 'búnker'.

PUEDES VER: Grupo Terna captura a dos miembros de banda criminal con 1.000 ketes de PBC en Surquillo: la droga iba para un penal

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Desarticulan a banda criminal implicada en la extorsión a mototaxistas en Carabayllo

Desarticulan a banda criminal implicada en la extorsión a mototaxistas en Carabayllo

LEER MÁS
Detonan explosivo en casa donde la madre del ‘Monstruo’ cumplirá arresto domiciliario en Carabayllo

Detonan explosivo en casa donde la madre del ‘Monstruo’ cumplirá arresto domiciliario en Carabayllo

LEER MÁS
Caen banda extorsiva 'Los Chukys de Carabayllo' con armas y drogas: vinculada a reciente asesinato en el distrito

Caen banda extorsiva 'Los Chukys de Carabayllo' con armas y drogas: vinculada a reciente asesinato en el distrito

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO hoy, 21 de agosto: llegan al Congreso y exigen reunión con el presidente del Parlamento

Paro de transportistas EN VIVO hoy, 21 de agosto: llegan al Congreso y exigen reunión con el presidente del Parlamento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Sociedad

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Apuñalan a alumno tras salida de colegio en Piura

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota