La Policía Nacional rompió a combazos la puerta del búnker de la banda criminal 'Los Blindados de Carabayllo' para ingresar y detener a sujetos. | Foto: composición LR | Latina Televisión

La Policía Nacional del Perú (PNP) allanó el búnker de la banda criminal 'Los blindados de Carabayllo' tras descubrir que los integrantes de dicha red vendían una droga denominada 'pasta negra', elaborada a partir de la mezcla de la pasta básica de cocaína con pólvora.

Los efectivos policiales informaron que los criminales habían bloqueado todos los accesos al primer y segundo piso del inmueble donde operaban, con el fin de evitar el ingreso policial y así frustrar cualquier intento de detención. A pesar de ello, los agentes de la PNP lograron ingresar al lugar.

"Los cabecillas de esta banda reforzaban o extremaban las medidas de seguridad de dicho inmueble para que la Policía no pueda ingresar", señaló.

Allanan búnker de 'Los Blindados de Carabayllo'

La PNP detuvo a un total de cinco sujetos que integraban la red criminal 'Los Blindados de Carabayllo', entre ellos se encuentran los cabecillas, quienes registran antecedentes por robo, tráfico ilegal de drogas y estafa. Ellos son:

Santi Estrella, de 30 años (Alias bomba)

Óscar Ruiz, de 37 años (alias Chispa)

Cabe señalar que los efectivos policiales rompieron con combas la puerta donde se encontraban los delincuentes y treparon por el techo del inmueble para ingresar por las ventanas del 'búnker'.

