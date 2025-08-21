HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Familia salva de milagro tras explosión: vecinos exigen mayor seguridad

Cámaras grabaron a sujeto dejar artefacto en inmueble. Fiscalía investiga si se trataría de un caso de extorsión.


Pobladores temen por sus vidas.
Pobladores temen por sus vidas. | Fuente: Mirelia Quispe / La República.

Un fuerte ruido y olor a pólvora, asustó a varios vecinos de la asociación Villa los milagros, Ciudad de Dios en Yura, en Arequipa. Una bomba artesanal habría sido lanzada hacia la puerta de un domicilio y no habría explotado completamente de milagro. En el lugar viven adultos mayores, que dijeron no saber la razón de este atentado, ya que mencionan ser gente humilde y no tener problemas o deudas.

La bomba o artefacto explosivo improvisado (AEI), según la policía y la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (UDEX), medía unos 12 centímetros, presentaba un envoltorio amarillo de plástico con una especie de sello de seguridad de metal.

Puedes ver: Desconfianza ciudadana complica el Censo Nacional 2025 en Arequipa: 250 censistas renuncian

lr.pe

“También se puede observar que su masa es de color plomo pastoso con inscripciones "explosivo". Además, se puede observar una mecha de seguridad engasada a dicho explosivo, la cual se encuentra combustionada", describió el personal UDEX.

La bomba fue retirada del lugar para su análisis e investigación. En cuanto a los vecinos, que en su mayoría son adultos mayores, mostraron su asombro y miedo por tal evento insólito. "Se escuchó demasiado fuerte", indicó un vecino.

"Yo tenía que ir al hospital porque soy diabético y en ese momento escuché el estallido, pensé que era balón de gas, pero sentí el olor a pólvora (…) Nosotros no hemos tenido problemas con nadie, no sabemos por qué dejaron esta bomba. Pedimos a la señora alcaldesa que nos ayuda a saber quién es esa persona", agregó otro morador.

"La UDEX indica que tenemos que tener cámaras para estar seguros (…) Mi señora madre retornaba de comprar comida a sus animales y se asustó, psicológicamente nos ha dañado, estamos mal de salud", indicó el propietario afectado.

Policía y fiscalía investiga a sujeto responsable

El sujeto que dejó la bomba no contó con que habrían cámaras que grabarían cada movimiento que hizo. Esto permitió conocer algunas de sus características físicas: una persona de contextura medianamente gruesa, iba encapuchado y con prendas negras

La policía y el fiscal de turno están tras sus pasos para saber si es una persona que extorsiona y si pertenece a una de las bandas criminales que existen en Arequipa.

