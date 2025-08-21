HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tres asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 20 de agosto iban 4.832 crímenes, a los cuales se suman 5 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.835.


Crímenes ocurrieron en Lima y Arequipa.
Crímenes ocurrieron en Lima y Arequipa. | Fuente: Maribel Mendo y Thalia Gutierrez / La República. | Créditos: composición LR.

Continúan las muertes. En las últimas 24 horas, dos personas fueron asesinadas a sangre fría en Lima. Además, un extranjero falleció luego de permanecer dos días luchando por su vida en un hospital de Arequipa. Este último fue acribillado en su propia habitación y ante los ojos de su pareja. Con estos decesos, la cifra de homicidios se incrementa a 4.835 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Asesinan a ciudadano venezolano frente a casa de apuestas en San Martín de Porres

Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos la noche del miércoles frente a una casa de apuestas, ubicada en la avenida Pacasmayo, a pocos metros del mercado Horizonte, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Testigos relataron que la víctima se encontraba de pie en la vía pública cuando fue abordada por un sujeto armado, quien le disparó a quemarropa antes de darse a la fuga.

El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes denunciaron que la zona es altamente peligrosa, especialmente durante las noches, debido a la escasa presencia de patrullaje policial y vigilancia municipal.

Fuentes policiales identificaron al fallecido como Reinaldo Cumache Jiménez, de 31 años, de nacionalidad venezolana. Según las primeras hipótesis de la Policía Nacional del Perú (PNP), el crimen podría estar vinculado a un presunto ajuste de cuentas; sin embargo, esta línea de investigación aún no ha sido confirmada oficialmente.

Tiroteo en Lurigancho - Chosica deja un muerto y un herido

La mañana de este jueves 21 de agosto, un tiroteo alteró la tranquilidad de los vecinos de la zona de Quirio – Esperanza, en el distrito de Lurigancho – Chosica, dejando como saldo un fallecido y una persona herida.

La víctima mortal fue identificada como Francesco Ramoni Flores Romero, vecino del sector y padre de familia. Tanto él como la persona herida fueron trasladados de urgencia al Hospital José Agurto Tello de Chosica, donde se confirmó el deceso.

Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) cercó los accesos a la zona de Quirio, a la altura de Tarazona y Sierra Limeña, y desplegó a más de 30 efectivos bajo el mando del coronel Virgilio Velásquez, en un operativo orientado a ubicar a los responsables en la parte alta de los cerros.

De manera preliminar, se presume que el atentado estaría relacionado con conflictos por terrenos en las inmediaciones del cementerio Nicolás de Piérola. Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos.

Muere extranjero que fue acribillado en su propia vivienda y frente a su pareja

Luego de dos días luchando en el hospital Goyeneche, en la ciudad de Arequipa, falleció Jesús Alberto Calma Becerra, un venezolano de 23 años que fue brutalmente acribillado en su propia vivienda y frente a su pareja. El hecho ocurrió en Cayma y quedó registrado en video por su propio sicario.

En el video difundido en las redes sociales se escucha al atacante identificarse como miembro del Cartel Caribe Nueva Generación. Tras ello, manifiesta: "Esto es para todo el que quiera seguir quemando motos, agarren ese negrito y recójanlo". Tras ello, empieza a disparar a quemarropa.

La pareja de la víctima se encontraba frente a él y solo atina a agacharse. Ella resultó herida, pero quedó muy afectada. Por el momento, la Policía investiga el hecho para conocer el trasfondo del crimen y descubrir si la víctima pertenecía a otras bandas delictivas de la región.

