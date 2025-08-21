HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cámaras captan el momento exacto en que chofer es baleado en plena ruta de SJL: se salva de morir tras impacto en el rostro

El conductor de la empresa Santa Catalina fue atacado por un falso pasajero al inicio de su jornada laboral y llegó por sus propios medios al Hospital de San Juan de Lurigancho. Más tarde, fue trasladado al hospital Hipólito Unanue para cirugía.

Chofer es baleado en San Juan de Lurigancho, en pleno paro de transportistas
Chofer es baleado en San Juan de Lurigancho, en pleno paro de transportistas | Composición LR

Este 21 de agosto, en horas de la madrugada, un chofer de la empresa Santa Catalina fue baleado en San Juan de Lurigancho. Según indicaron sus familiares, el conductor apenas había iniciado su jornada laboral, alrededor de las 4:30 a.m., cuando un falso pasajero subió al vehículo. Cuadras más adelante, disparó contra la víctima en el rostro y huyó.

El chofer se salvó de milagro y llegó por sus propios medios al centro de salud más cercano, el Hospital de San Juan de Lurigancho, donde permaneció hasta ser trasladado al Hospital Hipólito Unanue para ser operado.

PUEDES VER: Conductor baleado en SJL fue atacado a una cuadra de su casa y su hijo cuenta: "Le decíamos: 'Pa, mejor taxea'"

Cámaras captan ataque a chofer en pleno paro de transportistas

Las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar de los hechos lograron captar el preciso instante del ataque. En las imágenes, se puede apreciar a un sujeto que, con aparente normalidad, esperaba el transporte público en un paradero del mencionado distrito. Al llegar el vehículo conducido por Alejandro Vargas, se sube hasta llegar a los asientos traseros.

En el siguiente material audiovisual, se logra apreciar que el sujeto se aproxima hasta el chofer, en la salida delantera, y, antes de bajarse, lo ataca. Momentos despúes, huye de la escena, a la vista de los atemorizados pasajeros que aún quedaron en el vehículo.

PUEDES VER: Familiares de chofer baleado en el rostro en SJL piden ayuda para operación: "La bala entró por la mandíbula"

Familia le pedía al chofer atacado que deje su trabajo como conductor de transporte público

Ni bien se enteraron de la noticia, familiares de la víctima acudieron hasta el Hospital de San Juan de Lurigancho. Sus hermanos pidieron celeridad en el proceso de traslado del agraviado hacia un nuevo centro médico para que pueda ser operado de emergencia. "Nos llamó personal de la empresa que está cerca al Hospital de San Juan de Lurigancho, nos contaron lo que pasó y ahora estamos aquí desde las 4.30 de la mañana (...)" , afirmó su hermano para La República.

Por otro lado, su hermana, Rosa Vargas, precisó que llevaban esperando desde hace bastante tiempo la referencia por parte del centro de salud. "Quiero la referencia de mi hermano inmediatamente. Dicen que en hospital Hipólito Unanue hay cirujano de cabeza y cuello, pero se están demorando. Mi hermano vino por sus propios medios 4:00 de la mañana. Miren la hora que es", comentó indignada.

Finalmente, la víctima fue trasladada a Hipólito Unanue. Durante este proceso, su hijo contó a la prensa que contantemente le pedían que deje su trabajo como conductor de transporte público para brindar servicios de taxi. "Yo le dije: 'pa ya no manejes, mejor taxea'. Él más de 20 años ha estado manejando'. Le decíamos en la casa mejor que ofrezca el servicio de taxi, más tranquilo. Nos decía: 'No, es mi trabajo, me gusta, me gusta lo que hago'", fueron sus palabras.

