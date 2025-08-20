Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

No hay quien ponga freno a los asesinatos en el país. Al menos cinco personas perdieron la vida en la última jornada producto de la criminalidad. Lo más lamentable, es que entre los fallecidos está un menor de solo 8 años, víctima de una bala perdida en la provincia de Huaura. Nadie está libre de caer por la ola de violencia que se apodera del territorio nacional.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 4.832 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Niño de 8 años muere por bala perdida en atentado en Huaura, ataque también mató a presunto integrante de ‘Los Zetas’

La provincia de Huaura fue escenario de un nuevo hecho de sangre, cuando sicarios desataron un ataque armado en la localidad de Santa Rosa, distrito de Sayán, la noche del 19 de agosto. Las balas perdidas acabaron con la vida de un niño de apenas 8 años que esperaba su cena en un puesto de comida.

Producto del atentado también falleció Jhonatan Huerta Castillo (26), presunto miembro de la organización criminal ‘Los Zetas de Sayán’ y quien, según el Ministerio Público, habría sido el blanco del atentado.

En la escena se hallaron al menos 22 casquillos, además de una mujer herida. Pese a ser trasladados al Hospital Regional de Huacho, el niño y el varón fallecieron en el trayecto.

Asesinan a taxista venezolano dentro de su auto en Ventanilla

Un nuevo hecho de violencia enluta al Callao. Alfonso Rafael Monroy Argüello (30), taxista de nacionalidad venezolana, fue hallado sin vida dentro de su vehículo tras recibir varios disparos en la avenida La Playa, Ventanilla. De acuerdo con las primeras pesquisas, el agresor habría abordado la unidad como copiloto y tras ejecutar el ataque, logró darse a la fuga. Vecinos de la zona alertaron a los policías al notar el auto detenido con las luces encendidas.

La familia de la víctima contó que, minutos antes del crimen, Monroy recibió una llamada que lo hizo salir de su casa. Su madre sospecha que el asesinato estaría vinculado a una reciente disputa con otro conductor de colectivos, con quien había tenido un accidente de tránsito. El joven llevaba apenas un año con su automóvil y trabajaba de manera informal para sostener a sus seres queridos.

Transportista es asesinado por resistirse al robo de su cargamento de arroz en Huánuco

El transportista Luis Chuquin Chávez (59) fue hallado sin vida la tarde del 19 de agosto en la provincia de Huánuco. El conductor estaba desaparecido desde el último sábado, en que se reportó el robo de su tráiler y su mercadería: 688 sacos de arroz que debían trasladarse desde Tarapoto a Lima.

La ubicación del cadáver del transportista fue gracias a que la PNP dio con los sacos de arroz robados, con lo cual detuvo a siete implicados, entre ellos Wille Andrés Espinoza Benancio, un exregidor del distrito de Pillco Marca, quien finalmente reveló la ubicación del cuerpo: una pendiente a la altura del kilómetro 79 de la carretera Huánuco - Tingo María, en la zona de Carpish. El difunto chofer estaba maniatado de manos y pies. Se espera el resultado de la necropsia para determinar la forma en que fue asesinado.

Los detenidos integrarían la banda ‘Los Buitres del Arroz’. El capturado Wille Andrés Espinoza Benancio fue regidor de Pillco Marca en el periodo 2011-2014. Luego intentó postular sin éxito a la alcaldía del distrito en dos oportunidades, con el partido Fuerza Popular.

Los deudos de Luis Chuquin Chávez han pedido la máxima contra los malhechores.

Acribillan a padre de familia dentro de mototaxi en Virú

Un joven padre de familia fue asesinado a balazos la noche del martes 19 de agosto en la provincia de Virú, región La Libertad. La víctima, identificada como Steven Josué Castillejos Contreras (21), viajaba como pasajero de un mototaxi conducido por su primo, entonces fueron interceptados por otro vehículo similar, de donde bajaron dos sujetos quienes dispararon y mataron a Steven.

El crimen ocurrió en el asentamiento humano Alberto Fujimori en el distrito de Chao. Se sabe que la víctima retornaba a su domicilio luego de una jornada de trabajo en una empresa agroindustrial. Deja en la orfandad a un bebé de un año.

Los asesinos lograron escapar primero en mototaxi, luego a pie por las inmediaciones del centro poblado de Nueva Chao. Los amigos y deudos de la víctima exigieron a la PNP una rápida acción para lograr su captura.