La investigación se encuentra a cargo de la comisaría de Bellavista luego del ataque reportado por los vecinos. Foto: Composición LR/América Noticias

Durante la madrugada del último jueves 21 de agosto, un joven se salvó de morir luego de ser atacado en plena vía pública en Bellavista, Callao. De acuerdo con los testigos del lugar, el hecho se reportó en la calle Lola Vila, en donde un criminal disparó alrededor de cinco veces contra la víctima.

Afortunadamente, las balas impactaron en un auto estacionado. De igual forma, el hecho no dejó heridos ni víctimas que lamentar. Según precisan los testigos, el joven logró evadir los disparos y salvarse de milagro.

Joven salva de morir tras evitar ataque a balazos

De acuerdo al informe de América Noticias, el joven se encontraba caminando por la zona cuando fue interceptado por el presunto sicario, quien abrió fuego repentinamente y hasta en cinco oportunidades cerca a una caseta de serenazgo.

Debido a que había un vehículo estacionado en el lugar, la víctima logró evitar los disparos. Por tal motivo, el auto fue trasladado a la comisaría de Bellavista como parte de las investigaciones policiales. "Tienes que pasar y si ves que te meten un plomazo ¿Qué haces? Agacharte nada más", sostuvo uno de los residentes del lugar.

Investigación policial tras el ataque en Bellavista, Callao

De acuerdo con la información policial, el crimen habría sido motivado por un posible ajuste de cuentas. Cabe resaltar que en la zona hay una cámara de seguridad, lo cual servirá para las investigaciones correspondientes en torno a este hecho.

Al cierre de esta nota, el sicario no ha sido ubicado y se espera que las grabaciones y declaraciones de testigos contribuyan a dar con su paradero para esclarecer el móvil del crimen.

