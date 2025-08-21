El caso del conductor baleado en San Juan de Lurigancho estaría relacionado con una extorsión en contra de la empresa de transportes donde trabaja. | Foto: composición LR | Sebastián Blanco LR Latina Televisión

El caso del conductor baleado en San Juan de Lurigancho estaría relacionado con una extorsión en contra de la empresa de transportes donde trabaja. | Foto: composición LR | Sebastián Blanco LR Latina Televisión

Un conductor de la empresa de transporte Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho (SJL), fue atacado a balazos en el rostro por delincuentes en plena ruta. Tras este lamentable suceso, el trabajador, identificado como Alejandro Vargas, fue llevado hacia el hospital del distrito y luego trasladado al centro médico Hipólito Unanue en el Agustino. Durante el proceso de evaluación de su estado de salud, su hijo reveló que el ciudadano fue atacado a una cuadra de su casa.

Asimismo, indicó que sus familiares le pedían que deje su trabajo como chofer de un bus de transporte público y brinde el servicio de taxi. "Yo le dije: 'pa ya no manejes, mejor taxea'. Él más de 20 años ha estado manejando'. Le decíamos en la casa mejor que ofrezca el servicio de taxi, más tranquilo. Nos decía: 'No, es mi trabajo, me gusta, me gusta lo que hago'", manifestó ante la prensa.

"Me dijeron que había sufrido un atentado. Lo peor de todo es que a una cuadra vivimos del hecho. El carro pasa por mi casa. A una cuadra de donde vivimos ha pasado. Mi papá es una persona tranquila, no recibió amenazas", añadió.

Conductor de San Juan de Lurigancho fue atacado a una cuadra de su casa

El conductor atacado por delincuentes condujo hasta el Hospital de SJL para recibir atención inmediata. Ante esta situación, los familiares no descartaron que el atentado se trate de un caso de extorsión hacia la empresa de transportes. Entre lágrimas, el hijo del conductor baleado en SJL reiteró que los sujetos le dispararon en el rostro a metros de su casa y reconoció que su padre es una persona trabajadora, además que ama a su familia.

"Nos mantiene a todos. Mi papá se levanta a las 5.00 a. m. y a las 12.00 a.m. se hecha a dormir. Mi papá es una persona que duerme poco. Nunca nos ha hecho faltar nada. Yo sé que se va a mejorar. Mi papá es fuerte. Él no es mi papá verdadero, pero siempre está ahí. Él me crio, él me dio todo", señaló.

"Somos como 6 hijos y a todos nos da por igual. Mi papá es una persona que se saca el ancho por sus hijos. Es una persona bastante hogareña. Lo hemos trasladado al Hipólito Unanue", añadió.

Hijo de chofer de SJL pide a las autoridades frenar delincuencia

El hijo de chofer de SJL pide justicia e insta a las autoridades del Gobierno de la República llevar a cabo diversas medidas en contra de la delincuencia, con el fin de evitar que más personas sean víctimas de actos criminales.

"Que las autoridades nos ayuden y que frenen esto (la delincuencia). Ya no más víctimas. Ya ni un padre menos. Duele ver que cada día una familia pierde a una cabeza del hogar. Duele. Yo no me imagino si perdería a mi papá ahora", indicó.

