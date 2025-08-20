HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      
Sociedad

Taxista recibe llamada, sale de su casa y lo matan en descampado de Ventanilla: atacante sería el pasajero, según PNP

La madre de la víctima sugiere que el homicidio podría estar relacionado con una disputa previa con otro conductor. Alfonso Monroy había adquirido su automóvil hace un año y trabajaba como conductor informal en Ventanilla.

Efectivos de la PNP investigan la posible conexión del crimen con una mafia de extorsionadores que opera en el distrito.
Efectivos de la PNP investigan la posible conexión del crimen con una mafia de extorsionadores que opera en el distrito. | Foto: composición LR/Panamericana

Un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 30 años, fue asesinado dentro de su vehículo en una zona desolada de Ventanilla. La víctima, identificada como Alfonso Rafael Monroy Argüello, fue encontrada en la avenida Los Delfines, cerca del reservorio de Sedapal, con el motor de su automóvil encendido y la puerta del copiloto abierta.

Testigos del suceso informaron que se escucharon por lo menos dos disparos. Los peritos de criminalística sospechan que el agresor se encontraba en el asiento del copiloto y escapó tras perpetrar el ataque que acabaría con la vida de Monroy. Cabe señalar que los vecinos, al notar el vehículo con las luces encendidas, alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre la situación.

PUEDES VER: Hombre es asesinado a balazos por su propio cuñado tras defender a su hermana durante discusión en Arequipa

lr.pe

Ventanilla: madre del taxista sospecha de disputa previa entre su hijo y un colectivero que chocó su vehículo

La madre del joven asesinado informó que, minutos antes del trágico suceso, aproximadamente a las 8.00 p. m., su hijo recibió una llamada que lo llevó a salir de su hogar. Ella sospecha que el homicidio podría estar relacionado con un reciente conflicto con otro conductor de colectivo, quien se negó a cubrir los daños causados a su vehículo.

Al respecto, la entrevistada refirió: "Debe ser eso [en relación con el altercado entre su hijo y el otro conductor], porque más nada, mi muchacho no tenía problemas con nadie". En otro momento, la mujer señaló que a raíz del incidente, aconsejó a su hijo olvidar lo sucedido a fin de evitar problemas.

Por su parte, efectivos PNP no descartan el asesinato del chofer como el ataque de una mafia de extorsionadores que opera contra colectiveros en el distrito. Trascendió que, según la progenitora de Monroy, él había adquirido su automóvil hace un año y se desempeñaba como conductor informal desde hacía algunos meses.

PUEDES VER: Detienen a sospechoso de asesinar e intentar quemar el cuerpo de madre de familia en Tacna

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

