Efectivos de la PNP investigan la posible conexión del crimen con una mafia de extorsionadores que opera en el distrito. | Foto: composición LR/Panamericana

Un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 30 años, fue asesinado dentro de su vehículo en una zona desolada de Ventanilla. La víctima, identificada como Alfonso Rafael Monroy Argüello, fue encontrada en la avenida Los Delfines, cerca del reservorio de Sedapal, con el motor de su automóvil encendido y la puerta del copiloto abierta.

Testigos del suceso informaron que se escucharon por lo menos dos disparos. Los peritos de criminalística sospechan que el agresor se encontraba en el asiento del copiloto y escapó tras perpetrar el ataque que acabaría con la vida de Monroy. Cabe señalar que los vecinos, al notar el vehículo con las luces encendidas, alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre la situación.

Ventanilla: madre del taxista sospecha de disputa previa entre su hijo y un colectivero que chocó su vehículo

La madre del joven asesinado informó que, minutos antes del trágico suceso, aproximadamente a las 8.00 p. m., su hijo recibió una llamada que lo llevó a salir de su hogar. Ella sospecha que el homicidio podría estar relacionado con un reciente conflicto con otro conductor de colectivo, quien se negó a cubrir los daños causados a su vehículo.

Al respecto, la entrevistada refirió: "Debe ser eso [en relación con el altercado entre su hijo y el otro conductor], porque más nada, mi muchacho no tenía problemas con nadie". En otro momento, la mujer señaló que a raíz del incidente, aconsejó a su hijo olvidar lo sucedido a fin de evitar problemas.

Por su parte, efectivos PNP no descartan el asesinato del chofer como el ataque de una mafia de extorsionadores que opera contra colectiveros en el distrito. Trascendió que, según la progenitora de Monroy, él había adquirido su automóvil hace un año y se desempeñaba como conductor informal desde hacía algunos meses.

