Sociedad

Policía mató a joven suboficial dentro de dormitorio en comisaría de Yungay, Áncash: dictan detención preliminar por 7 días

Junior Ramírez Liñán es investigado por el presunto delito de homicidio calificado contra Gabriel Maguiña Guzmán, según el Poder Judicial.

El cuerpo de Maguiña Guzmán fue velado por sus familiares. Foto: Composición LR
El cuerpo de Maguiña Guzmán fue velado por sus familiares. Foto: Composición LR

Presunto homicidio en Áncash. El pasado lunes 18 de agosto, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por un período de 7 días de Junior Ramírez Liñán, un policía que mató a su colega, un joven suboficial, dentro de una habitación de la comisaría de Yungay.

La víctima fue identificada como Gabriel Maguiña Guzmán (31), quien perdió la vida tras un disparo en el rostro el pasado viernes 15 de agosto. Su agresor viene siendo investigado por el presunto delito de homicidio calificado.

Hipótesis PNP sobre la muerte del joven suboficial

Según la hipótesis preliminar, el disparo de Ramírez habría sido accidental. "Hemos encontrado el arma del occiso en su funda con la cacerina completa, las municiones completas (…) y la principal hipótesis es que ha sido un incidente de tiro con el arma de un colega", declaró Ely Vargas Roca, jefe de la región policial Áncash, a medios locales.

"Ellos ingresaron. Uno se fue al baño. El otro parece que estaba acomodándose, ordenando su armamento y es, en estas circunstancias, que se ha producido el incidente", agregó Vargas.

Áncash: familia no cree que se trataría de un accidente

"Nosotros lo que exigimos, como familia, es justicia. Toda la familia está consternada e indignada. Se supone que los policías están para cuidarnos, para protegernos, no para matarnos. Y mucho menos entre colegas", dijo un familiar de Maguiña. "¿Por qué le han disparado a mi hijo? No es accidente, como dicen, es un asesinato. Que el general tome cartas en el asunto y haga justicia, por favor", acotó la madre del fallecido.

Al respecto, Vargas Roca aseguró que el implicado ya se encuentra detenido y se realizarán las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos del caso. "Se ha pedido la ampliación hasta por 7 días de este efectivo de la Policía Nacional, que sería el presunto autor", declaró.

