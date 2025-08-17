HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: joven de 23 años es asesinado a cuchilladas a metros de su casa

El ataque ocurrió de madrugada y el móvil no sería un robo. Cámaras de seguridad de la zona serán claves para identificar a los responsables.

Policía investiga ataque mortal contra joven. Foto: difusión.
Policía investiga ataque mortal contra joven. Foto: difusión.

Glubber Pucho Pucho (23) regresaba a su casa luego de asistir a unos compromisos cuando a dos cuadras de su destino, fue atacado con un arma punzocortante en la zona de su abdomen y otras partes de su cuerpo. Quedó tendido en el piso, sin vida, en la avenida Carlos Sutton en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, a las 12:40 del 17 de agosto. El varón vestía una casaca negra, pantalón jeans color azul y zapatillas blancas; yacía entre la berma y la pista con vistosas manchas de sangre.

PUEDES VER: Huésped es hallado muerto en hostal del centro de Arequipa: sospechan de homicidio

lr.pe

Familiares piden justicia

Los familiares del joven se enteraron de la triste noticia luego de una llamada por parte del serenazgo del distrito de Majes,  Luego vino la Policía para acordonar la zona y esperar a personal del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

Los familiares al llegar al lugar y ver el cuerpo sin vida de su ser querido, entre lágrimas clamaron por justicia y pidieron que verifiquen las cámaras de la zona para conocer quién estaría detrás del asesinato. El joven, según sus familiares, no estaba metido en problemas, lo describieron como una persona trabajadora y que llegó desde la ciudad del Cusco para radicar en Majes El Pedregal.

“Pedimos justicia, es mi hermano, no nos vamos a quedar así, nos enteramos por el serenazgo, él solo tenía 23 años, es un joven tranquilo, queremos saber quién lo mató, que culpa tiene para que lo maten, hay cámaras y queremos que las revisen”, indicó la hermana del joven.

Móvil sería un ajuste de cuentas

La Policía sospecha de un ataque personal antes que un asalto. Una visualización inicial de las cámaras de seguridad señalan que tres personas atacan al joven.

Por otro lado, las personas que habitan la zona señalaron que es un lugar peligroso. Exigieron al alcalde de Majes Jenry Huisa que cierre prostíbulos, discotecas y negocios donde venden bebidas alcohólicas sin permiso.

El levantamiento del cuerpo fue aproximadamente a las 9.30 a. m., a cargo del fiscal Milton Ortega de la Fiscalía de El Pedregal Majes. Las investigaciones continúan y los familiares del joven, residentes de Cusco, esperan justicia y castigo para los responsables.

