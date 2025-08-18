HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de agosto por Sedapar

Sedapar anunció cortes programados de agua en Arequipa los días 19 y 20 de agosto. Algunas zonas experimentarán interrupciones de hasta 18 horas.

Sedapar anuncia cortes programados de agua en Arequipa
Sedapar anuncia cortes programados de agua en Arequipa | Composición LR | Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) informó que se efectuarán cortes programados del suministro de agua en la ciudad los días martes 19 y miércoles 20 de agosto. En algunas zonas, la interrupción podría durar hasta 18 horas. Esta medida busca garantizar la calidad del agua y prevenir riesgos de enfermedades por su consumo sin tratamiento adecuado.

Sedapar detalló que los distritos más afectados serán Camaná, Uchumayo, Socabaya, Sabandía, entre otros. Por ello, recomendó a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua potable con anticipación para cubrir sus necesidades durante los trabajos de mantenimiento.

PUEDES VER: Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

lr.pe

Corte de agua en Arequipa: zonas y horarios afectadas

Corte de agua 19 de agosto

Camaná - La Punta

  • Motivo: Rotura de abrazadera de 110MM
  • Zonas Afectadas: Balneario La Punta
  • Horario de Interrupción: el 18 de agosto de 16:00 al 19 de agosto a las 10:00

Uchumayo

  • Motivo: Limpieza y desinfección de reservorios/cisterna
  • Zonas Afectadas: Alvarez Thomas (Enace), El Carmen de Congata, Juan El Bueno, Ampliación Alvarez Thomas de Congata
  • Horario de Interrupción: 07:30 - 19:00

Corte de agua 20 de agosto

Socabaya

  • Motivo: Interrupción del servicio de agua potable por corte del suministro eléctrico programado por SEAL
  • Zonas Afectadas: A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector A, Sector C, D y G, Asoc. Villa Las Gaviotas A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector E y F, Asoc. Vivienda El Mirador de Horacio
  • Horario de Interrupción: 09:00 - 17:30

Sabandía

  • Motivo: Interrupción del servicio de agua potable por corte del suministro eléctrico programado por SEAL
  • Zonas Afectadas: Calle Las Piscinas, Calle Principal, Pje. Camino al Molino de Sabandía, PT Sabandía
  • Horario de Interrupción: 11:30 - 16:00

PUEDES VER: Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

lr.pe

¿Cómo pagar el recibo de Sedapar en Arequipa? 

Los usuarios que deseen pagar su recibo de Sedapar pueden realizarlo de forma presencial u online. Aquí te explicamos el proceso.

  • Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.
  • Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

¿Cómo comunicarse con Sedapar?

Los clientes de Sedapar pueden comunicarse, para resolver sus consultas y solicitudes, a través de la línea telefónica 054 606161 durante las 24 horas del día. La petición del usuario será atendida y, si fuera necesario, derivada al área correspondiente para una posterior respuesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa: distritos afectados el 18 de agosto, según Sedapar

Corte de agua en Arequipa: distritos afectados el 18 de agosto, según Sedapar

LEER MÁS
Cortes de agua en Arequipa: consulta si tu zona será afectada entre el 16 y 18 de junio por trabajos de Sedapar

Cortes de agua en Arequipa: consulta si tu zona será afectada entre el 16 y 18 de junio por trabajos de Sedapar

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: consulta distritos y horarios programados del 12 al 14 de junio por Sedapar

Corte de agua en Arequipa: consulta distritos y horarios programados del 12 al 14 de junio por Sedapar

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

LEER MÁS
Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Sociedad

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota