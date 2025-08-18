Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de agosto por Sedapar

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) informó que se efectuarán cortes programados del suministro de agua en la ciudad los días martes 19 y miércoles 20 de agosto. En algunas zonas, la interrupción podría durar hasta 18 horas. Esta medida busca garantizar la calidad del agua y prevenir riesgos de enfermedades por su consumo sin tratamiento adecuado.

Sedapar detalló que los distritos más afectados serán Camaná, Uchumayo, Socabaya, Sabandía, entre otros. Por ello, recomendó a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua potable con anticipación para cubrir sus necesidades durante los trabajos de mantenimiento.

Corte de agua en Arequipa: zonas y horarios afectadas

Corte de agua 19 de agosto

Camaná - La Punta

Motivo: Rotura de abrazadera de 110MM

Rotura de abrazadera de 110MM Zonas Afectadas: Balneario La Punta

Balneario La Punta Horario de Interrupción: el 18 de agosto de 16:00 al 19 de agosto a las 10:00

Uchumayo

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorios/cisterna

Limpieza y desinfección de reservorios/cisterna Zonas Afectadas: Alvarez Thomas (Enace), El Carmen de Congata, Juan El Bueno, Ampliación Alvarez Thomas de Congata

Alvarez Thomas (Enace), El Carmen de Congata, Juan El Bueno, Ampliación Alvarez Thomas de Congata Horario de Interrupción: 07:30 - 19:00

Corte de agua 20 de agosto

Socabaya

Motivo: Interrupción del servicio de agua potable por corte del suministro eléctrico programado por SEAL

Interrupción del servicio de agua potable por corte del suministro eléctrico programado por SEAL Zonas Afectadas: A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector A, Sector C, D y G, Asoc. Villa Las Gaviotas A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector E y F, Asoc. Vivienda El Mirador de Horacio

A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector A, Sector C, D y G, Asoc. Villa Las Gaviotas A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector E y F, Asoc. Vivienda El Mirador de Horacio Horario de Interrupción: 09:00 - 17:30

Sabandía

Motivo: Interrupción del servicio de agua potable por corte del suministro eléctrico programado por SEAL

Interrupción del servicio de agua potable por corte del suministro eléctrico programado por SEAL Zonas Afectadas: Calle Las Piscinas, Calle Principal, Pje. Camino al Molino de Sabandía, PT Sabandía

Calle Las Piscinas, Calle Principal, Pje. Camino al Molino de Sabandía, PT Sabandía Horario de Interrupción: 11:30 - 16:00

¿Cómo pagar el recibo de Sedapar en Arequipa?

Los usuarios que deseen pagar su recibo de Sedapar pueden realizarlo de forma presencial u online. Aquí te explicamos el proceso.

Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.

si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

¿Cómo comunicarse con Sedapar?

Los clientes de Sedapar pueden comunicarse, para resolver sus consultas y solicitudes, a través de la línea telefónica 054 606161 durante las 24 horas del día. La petición del usuario será atendida y, si fuera necesario, derivada al área correspondiente para una posterior respuesta.

